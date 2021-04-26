شوف عروض العثيم الاثنين في المملكة على الخضروات والفواكه الطازجة والمستوردة اليوم بالعثيم

عروض العثيم الاثنين في المملكة، الجدير بالذكر أن أسواق عبد الله العثيم تعتبر من أهم وأقدم مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية، ويوجد عدد كبير من السياح والعملاء كل يوم الذين يتجولون بمتاجر عبدالله العثيم وخاصة للمقيمين المصريون في السعودية، لذلك يحتوي على العديد من المنتجات المصرية وبعض العناصر التي قد لا توجد في مراكز التسوق الأخرى.

عروض اسواق العثيم

في السنوات الأخيرة ازداد عدد عمليات البحث التي تقدمها أسواق هايبر العثيم السعودية، بما في ذلك المئات من المواد الغذائية والملابس والمنتجات الإلكترونية، حيث تعد العثيم من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة ومعروفة بقلة أسعار الجملة ولديها العروض التنافسية مختلفة تمامًا عن العروض الأخرى بباقي المحلات بيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، متاجر العثيم منتشرة في المملكة العربية السعودية بجميع المدن والمحافظات، أينما كنت ستجد متجرًا قريبًا منك.

العثيم العروض الترويجية

تقدم العثيم السعودية مجموعة واسعة من المنتجات، ومن أشهر المنتجات في كتيب الخصم لهذا الأسبوع الحلويات الشرقية، وأهمها كعكة الكنافة المزينة بكريمة اللوتس، وهي عبارة عن رول سويسري مبتكر، والكيك، والكنافة بالشوكولاتة، والكنافة بالمكسرات (عليها خصم العثيم 50٪)، والقطايف بالمكسرات وحشوات البقلاوة، وهناك العديد من الخيارات منها حشوة الفول السوداني أو جوز الهند، والعديد من الحلويات الشرقية الأخرى تشمل التمر العميق والأطباق المختلطة التي تشمل العديد من الأنواع وكذلك المعجنات الأخرى مثل عجينة الكنافة أو السمبوسة.

عروض العثيم على الفواكه والخضروات