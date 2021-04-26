نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين في المملكة على الخضروات والفواكه الطازجة والمستوردة اليوم بالعثيم في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين في المملكة، الجدير بالذكر أن أسواق عبد الله العثيم تعتبر من أهم وأقدم مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية، ويوجد عدد كبير من السياح والعملاء كل يوم الذين يتجولون بمتاجر عبدالله العثيم وخاصة للمقيمين المصريون في السعودية، لذلك يحتوي على العديد من المنتجات المصرية وبعض العناصر التي قد لا توجد في مراكز التسوق الأخرى.
عروض اسواق العثيم
في السنوات الأخيرة ازداد عدد عمليات البحث التي تقدمها أسواق هايبر العثيم السعودية، بما في ذلك المئات من المواد الغذائية والملابس والمنتجات الإلكترونية، حيث تعد العثيم من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة ومعروفة بقلة أسعار الجملة ولديها العروض التنافسية مختلفة تمامًا عن العروض الأخرى بباقي المحلات بيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، متاجر العثيم منتشرة في المملكة العربية السعودية بجميع المدن والمحافظات، أينما كنت ستجد متجرًا قريبًا منك.
العثيم العروض الترويجية
تقدم العثيم السعودية مجموعة واسعة من المنتجات، ومن أشهر المنتجات في كتيب الخصم لهذا الأسبوع الحلويات الشرقية، وأهمها كعكة الكنافة المزينة بكريمة اللوتس، وهي عبارة عن رول سويسري مبتكر، والكيك، والكنافة بالشوكولاتة، والكنافة بالمكسرات (عليها خصم العثيم 50٪)، والقطايف بالمكسرات وحشوات البقلاوة، وهناك العديد من الخيارات منها حشوة الفول السوداني أو جوز الهند، والعديد من الحلويات الشرقية الأخرى تشمل التمر العميق والأطباق المختلطة التي تشمل العديد من الأنواع وكذلك المعجنات الأخرى مثل عجينة الكنافة أو السمبوسة.
عروض العثيم على الفواكه والخضروات
- عروض العثيم برتقال عصير، والبرتقال من الفواكه التي تساعد على تقوية جهازك المناعي كما أنه أيضاً يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم كما أنه يحافظ على نضارة البشرة ويعمل البرتقال على حماية القلب من الجلطات، بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو.
- عروض العثيم الاسبوعية قرع عسلي، يعمل القرع العسلي على تقوية النظر ويعزز مناعة الجسم، وهو مفيد جداً للقلب ويحافظ على نضارة البشرة، كما أنه يقي من السرطان، ويعمل على فقدان الوزن، كما يساعد على تحسين مزاجك، بسعر 1.75 ريال سعودي للكيلو
- عروض العثيم اليوم الاثنين كمثرى، من فوائد فاكهة الكمثرى أنها تعمل على انخفاض السكر في الدم، تساعد في تقوية المناعة، تعمل على تقليل الالتهابات، والحفاظ على صحة القلب، بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.
- تخفيضات العثيم فلفل أصفر/ أحمر، وهذا النوع من الفلفل يحمي الجسم من الأنيميا، يقوي جهاز المناعة، ومفيد جداً لتغذية الجنين في رحم المرأة الحامل، كما أنه يعمل على إنقاص الوزن، بسعر 9.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم فلفل حار أخضر، وهو يعمل على خسارة الوزن، والحفاظ على مظهر البشرة، علاج الشقيقة، والحماية من السرطان بسعر 4.45 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم طماطم شيري كاسا، هي غنية بالبوتاسيوم، تعمل على إنقاص الوزن، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو.
- عروض العثيم الاثنين اليوم ملفوف محشي، وهو من الخضروات المفيدة أثناء الحمية الغذائية وهذا لعدم إحتوائه على أية سعرات حرارية، بخلاف ما يحتويه من ألياف تشعرك بالشبع، بسعر 2.25 ريال سعودي للكيلو.
- عروض العثيم الرياض اليوم كوسة خضراء، من فوائد الكوسة الخضراء تساعد في تنظيم عملية الهضم، كما أنها مفيدة لصحة العيون، وهي مفيدة بشكل خاص جداً للنساء الحوامل، ويمكنها السيطرة على السكري، بسعر 4.25 ريال سعودي.
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