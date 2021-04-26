شوف خصومات 53% وهدايا علي الأجهزة المنزلية الكبيرة من عروض رمضان اكسترا

أعلنت اكسترا عن عروضها الرمضانية بمناسبه شهر رمضان الكريم والتي شملت جميع أجهزه المنزل الكبيرة والتي تم الإعلان عنها عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت اكسترا عن عروضها الحديثة أيضا في شهر رمضان مثل عروض رمضان علي التليفزيونات و العروض علي هواتف أيفون والذين تم إطلاقهم حديثا بالمملكة، ونحن الآن سوف نقوم بشرح وتفصيل جميع العروض علي الأجهزة الكبيرة بالمنزل من خلال هذه المقالة.

عروض رمضان علي المكيفات

أعلنت اكسترا عروضها علي المكيفات والتي نوضحها من خلال الأتي:

كلاس برو مكيف جداري 18000 وحده وتوزيع الهواء بأربع اتجاهات بار بسعر 1799 ريال بدلا من 2499 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

ميديا كولمبوس مكيف سباك 17800 وحده بارد بسعر 1049 ريال بدلا من 1499 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

جري مكيف جداري 18100 وحده بارد بسعر 2299 ريال بدلا من 3499 ريال وهديه بقيمه 129 ريال.

الزامل مكيف شباك 17600 وحده بارد بسعر 1279 ريال بدلا من 1449 ريال.

عروض رمضان علي غسالات الملابس

كما تم الإعلان أيضا عن بعض غسالات الملابس والموضحة في النقاط الأتية:

كلاس برو غساله تعبئه علويه بحجم 7 كيلو باللون الأبيض بسعر 799 ريال بدلا من 1599 ريال.

كأندي غساله فتحه أمامية للغسيل والتجفيف بحجم 11 كيلو انفيرتر باللون الأبيض بسعر 1699 ريال بدلا من 3079 ريال وهديه مجانيه بقيمه 250 ريال.

كلاس برو فساله بفتحه علويه أوتوماتيك بحجم 9 كيلو باللون الأبيض بسعر 999 ريال بدلا من 1499 ريال.

كأندي غساله تعبئه أمامية بحجم 14 كيلو انفيرتر باللون الأبيض بسعر 1899 ريال بدلا من 3699 ريال وهديه مجانيه بقيمه 250 ريال.

عروض رمضان علي غسالات الصحون

وشملت أيضا العروض باقة من غسالات الصحون مثل:

سمج غساله صحون 5 برامج 12 أعداد باللون الأبيض بسعر 1499 ريال بدلا من 2499 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

وير لبول غساله صحون 10 برامج 14 أماكن تخزين باللون الفضي بسعر 3449 ريال بدلا من 3849 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

وير لبول غسال صحون 11 برنامج باللون الفضي بسعر 3749 ريال بدلا من 4499 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

بوش غساله صحون 12 مكان للتخزين 6 برامج باللون الفضي بسعر 2299 ريال بدلا من 3699 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

عروض رمضان علي الثلاجات

كما تم الإعلان أيضا عن بعض الثلاجات مثل: