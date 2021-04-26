رقم مسابقة مهيب ورزان في رمضان للفوز بـ 100 ألف جنيه من mbc مصر الان

يبحث الكثير من المشاهدين عن رقم مسابقة مهيب ورزان في رمضان، حيث يقدم برنامج مهيب ورزان يوميا أسئلة متنوعة علي شاشة قناة ام بي سي مصر، حيث يمكن للأشخاص الراغبين في الاشتراك في تلك المسابقة الاتصال علي رقم مسابقة قناة mbc مصر للإجابة علي السؤال اليوم من خلال إرسال الإجابة علي الرقم الموحد الذي حددته إدارة القناة للتواصل مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، حيث إرسال رقم الإجابة علي سؤال الحلقة عن طريق الرقم الذي سوف نرفقه لحضراتكم اسفل هذه التدوينة فرجاءً منكم متابعينا الأعزاء قراءة السطور التالية للتعرف علي طريقة الاشتراك في المسابقة للإجابة علي سؤال اليوم.

رقم مسابقة مهيب ورزان في رمضان

يمكن لجميع مشاهدي قناة mbc مصر الآن الاتصال علي رقم برنامج رزان ومهيب من داخل جمهورية مصر العربية علي الرقم التالي 95451 للدخول علي سحب مسابقة أم بي سي مصر اليوم، كما يمكن لجماهير الشعب المغربي الاتصال من داخل جمهورية المغرب الديمقراطية الشعبية علي الرقم التالي 9229، حيث يقوم المتسابق بكتابة رقم الإجابة الصحيحة لإرسال رسالة من أي هاتف للفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها بنحو 100.000 ألف جنيه مصري بإجمالي ثلاثة مليون جنيه علي مدار الشهر الخير.

حيث يتم الإعلان عن اسم الفائز علي سؤال يوم أمس علي قناة إم بي سي مصر في اليوم الذي يليه، حيث تقوم الفنانة رزان بالاتصال علي الشخص صاحب الإجابة الصحيحة من داخل الاستوديو لكي تبلغه بانه قد فاز بسؤال الأمس، كما تقوم القناة بطرح سؤال جديد من اجل أن تعطي الفرصة للأشخاص المتسابقين الجدد بالاشتراك في السؤال جديد للمسابقة على مدار شهر رمضان المبارك، حيث أتمني لكم التوفيق والسداد للفوز بالجائزة القيمية اليومية.