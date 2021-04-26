مكون عجيب لتنظيف البوتاجاز والتخلص من الدهون المتراكمة على حوامله

يعتبر البوتاجاز من أكثر الأجهزة والأدوات المنزلية التي تحتاج إلى العناية الفائقة في المطبخ، حتى يتم التخلص من البقع والدهون المتراكمة عليه، وذلك لأنه مع تحضير الأطعمة المختلفة من المقليات وغيره، يتم تناثر المواد الدهنية علي البوتاجاز يومياً، وتراكمها مع الوقت على الحوامل على وجه الخصوص، مما يكون كتل من الدهون المترسبة التي يصعب التخلص منها وإزالتها، ولكننا اليوم نقدم إليكم مكون عجيب لتنظيف البوتاجاز والتخلص من الدهون على الحوامل.

مكون عجيب لتنظيف البوتاجاز

نقدم إليكم اليوم مكون عجيب لتنظيف البوتاجاز يساعد في التخلص من الدهون المتراكمة والأوساخ عليها، يفضل أن يتم ارتداء القفازات المطاطية السميكة التي تعمل على حماية الجلد من المياه الساخنة التي يتم الاعتماد عليها في الوصفة أو جفاف الجلد نتيجة للمواد المستخدمة، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

يتم تنظيف حوامل البوتاجاز وهي باردة تماماً، نقوم بنقعها في ماء ساخن للغاية قدر الإمكان في الحوض، على الأقل لمدة نصف ساعة، حتى نلاحظ أن الدهون قد ذابت بعض الشيء. بعد مرور الوقت يتم التخلص من الماء وإعادة ملؤه مرة ثانية مع القليل من صابون الأطباق ونقع الحوامل به لمدة ربع ساعة. يتم استخدام سلك الأطباق الخشن وكشط الدهون والترسبات من الحوامل، نراعي أنها سوف تزول بسهولة. بعد التخلص من جميع الأوساخ يتم غسلها جيداً بالماء والصابون.

طريقة غسل البوتاجاز وتلميعه