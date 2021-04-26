شوف عروض مكتبة جرير اون لاين jarir bookstore بخصومات حتى 30% من مكتبات جرير السعودية

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اون لاين في jarir bookstore على أجهزة اللابتوب، والشاشات، والتابلت، وهذا بتخفيضات تصل إلى 30% على الأجهزة الإلكترونية من مكتبات جرير السعودية، حيث يوجد لديها متنوعة من أجهزة المكتب ولوازم الدراسة، مع عروض الجوالات التي تقدمها حصريًا على موقعها، فتابعونا اليوم لمعروفة المزيد عن عروض جرير في المملكة.

عروض مكتبة جرير اون لاين jarir bookstore بخصومات حتى 30% من مكتبات جرير السعودية

تخفيضات جرير اون لاين jarir تجدوها فيما يلي على أجود أنواع الأجهزة الإلكترونية التي يحتاجها كل فرد، حيث يصل الخصم على معروضاتها إلى 3000 ريال سعودي، كما يوجد على بعض الإلكترونيات هدايا قيمة عند الشراء تصل قيمتها حتى 1998 ريال سعودي، وهذا بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

مكتبات جرير لاب توب

أجهزة اللابتوب تعتبر من الضروريات في يومنا هذا، حيث يعد وسيلة أساسية في مجال الأعمال، فيكاد أن لا تخلو وظيفة من البرمجة الموجودة على أنظمة اللاب توب، ولهذا يحرص الجميع على شراء جهاز يمكنه من إنجاز مهام عمله بسلاسة، وهذا يتحكم به عدة عوامل، منها موديل الجهاز والشركة المنتجة له، بالإضافة إلى مقاس الشاشة وسعة التخزين به وعدد الرامات، وفي التالي كل اسعار جرير للاب توب.

لابتوب هواوي جرير ميت بوك اكس برو 13.9 بوصة بسعر 5649 بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم 19%.

ميت بوك اكس برو 13.9 بوصة بسعر 5649 بدلًا من 6999 ريال سعودي، بخصم 19%. لاب توب ابل جرير ماك بوك برو بسعر 9749 بدلًا من12999 ريال سعودي، بخصم 26%.

عروض مكتبة جرير

الشاشات لم تصبح الآن للمشاهدة فقط، بل يوجد منها الشاشات الذكية التي تمكنك من الدخول على الإنترنت من خلالها، كما تتميز بعض شاشات جرير بإمكانية توصيلها بالجوال أو اللاب توب أو التابلت لمشاهدة ما بهم من مقاطع فيديو على شاشة كبيرة، حيث تتعدد مقاسات الشاشات لتتناسب مع إمكانيات كل فرد ومساحة الغرفة، ونترككم في التالي مع الأسعار.

جرير شاشات ديل 21.5 بوصة دقة 1080 ال اي دي يسعر 499 ريال سعودي.

ديل 21.5 بوصة دقة 1080 ال اي دي يسعر 499 ريال سعودي. اتش بي hp شاشة 21.5 بوصة دقة 1080 دبليو ال دي بسعر 549 ريال سعودي.

عروض جرير

يقدم متجر الجرير تخفيضات هائلة على أجهزة التابلت والأيبات، حيث يوجد أفضل أنواع التابلت لديها من شركات كبيرة في مجال التكنولوجيا، مثل تابلت سامسونج ، و هواوي ، و ايباد ابل ، وكلٍ منها يتميز بمقاس شاشته الكبيرة وتقنيته المتطورة التي تتيح لك مشاهدة الفيديو، وسماع الموسيقى، أو الإطلاع على الملفات النصية الهامة للدراسة أو العمل.

لابتوب هواوي جرير ميت باد برو 10.8 الجيل الخامس شاشة 10.8 بوصة بسعر 2649 بدلًا من 3099 ريال سعودي، بخصم 15%.

ميت باد برو 10.8 الجيل الخامس شاشة 10.8 بوصة بسعر 2649 بدلًا من 3099 ريال سعودي، بخصم 15%. ابل ايباد برو 11 سعة 128 الجيل الرابع 11 بوصة، بسعر 3849 بدلًا من 4249 ريال سعودي.

قدمنا في مقال اليوم تخفيضات jarir bookstore مكتبة جرير على الالكترونيات من شاشات وأجهزة لابتوب جرير ، وكذلك أجهزة الايباد والتابلت بكل مواصفاتها وأسعارها المعلن عنها في موقع مكتبة جرير ، كما قدمنا قيمة الخصم والهدايا القيمة على كل جهاز.