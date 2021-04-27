نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في رمضان بأقل الأسعار Alothaim offers في المقال التالي

عروض العثيم هذا الأسبوع على الكثير من المنتجات المعروضة في فروع العثيم المختلفة المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم othaim market تشكيلة متنوعة من أهم السلع التي لا غنى عنها في أي منزل سعودي، وتتنوع المعروضات ما بين السلع التموينية الأساسية والحلوى وبين الأجهزة الكهربية والإلكترونيات بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر والبشرة، بخلاف العديد من المنتجات الأخرى التي يمكن أن تجدعا داخل أسواق عبد الله العثيم، وتحت شعار “في شهر الخير أسعارنا غير” تستمر تخفيضات العثيم مول بأسعار متميزة ترضي جميع العملاء. عروض العثيم الأسبوعية othaim market offers تقدم مجموعة العثيم عروضها المتنوعة على سلع البقالة فيمكنك شراء شبيهة قشطة بوك 48 × 170 جرام، احصل على 4 حبات بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14 ريال، مع الأخذ في الاعتبار عند التسوق أنه لا يمكن لكل عميل شراء أكثر من 12 حبة.

اشتري حبة من جبن المراعي من إنتاج شركة المراعي الرائدة، الجبن عبارة عن كاسات طعم القشطة أو الشيدر وزن 500 جرام بسعر 10.50 ريال للحبة، وتحتوي منتجات الألبان على الكالسيوم والبروتين الحيواني الذي يحتاجه الجسم، وتعتبر شركة المراعي إحدى الشركات الرائدة في مجال الألبان ولذلك كن مطمئناً عند شراء منتجاتها.

تتعدد فوائد الشوفان للكبار والصغار حيث يمد الجسم بالعديد من الفوائد، ويقوم العديد بصناعة بسكوت الشوفان المميز من دقيق الشوفان أو طهي شوربة الشوفان للاستفادة من فوائده العظيمة، ولعمل الشوربة يمكنك شراء منتج شوربة شوفان أبيض هالي وزن العبوة 500 جرام، سعر الحبة 3.50 ريال بدلاً من 6.50 ريال.



يعشق العديد من الأشخاص تناول الشاي خاصة عقب تناول الوجبات، استمتع بشراء شاي ربيع المذاق الأصلي كيس يحتوي على 200 كيس فقط مقابل 18.95 ريال بدلاً من 39.50 ريال.

يوجد في أسواق العثيم مسحوق تايد بودرة مركز كيس 5 كيلو جرام سعر الكيس الواحد 29.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال سعودي، يمكن لكل عميل شراء ثلاثة أكياس فقط. اشتري 8 قطع من صلصة طماطم ندى وزن الحبة 135 جرام، بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال، واصنع العديد من الأكلات اللذيذة، ومن بين هذه الأكلات المعكرونة الاسباجيتي على الطريقة التركية والتي تسخدم الصلصة في تحضيرها.

احصل على عرض مميز على زيت عافية دوار الشمس 2 × 1.5 لتر، بسعر 31.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم في رمضان بأقل الأسعار Alothaim offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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