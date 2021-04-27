نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 لربح الجائزة الكبري 500.000 دولار من جميع الدول في المقال التالي
اشترك الآن في مسابقة الحلم 2021 ، تعتبر مسابقة الحلم من أكثر البرامج الشهيرة التي تقدمها قنوات MBC ، وهي مسابقة تتسم بالشفافية والنزاهة تقوم على تحقيق أحلام العديد من المشتركين ، ويتم إختيار الفائز وتسليمه الجائزة على الهواء مباشرة التى تصل الى 500 ألف دولار ، وقد أعلن الإعلامي مصطفي الأغا عن فتح باب الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 عبر برنامج صدي الملاعب ويتم السحب على جوائز مختلفة ، تصل قيمة الجائزة الواحدة إلى 100 ألف دولار وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 .
اشترك الآن في مسابقة الحلم لربح الجائزة الكبري 500.000 دولار
يمكنكم التسجيل في مسابقة الحلم 2021 من أي دولة في العالم والدخول على السحب الرمضاني الذي يصل إلى نصف مليون دولار باتباع الخطوات الآتية :
- إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة ’’Dream’’ باللغة الانجليزية أو’’ دريم ’’ باللغة العربية للرقم التابع لدولتك .
- الإجابة على السؤال الذي سيصلك في رسالة من أجل تفعيل اشتراكك بالمسابقة .
- تزيد فرصك تدريجياً للفوز كلما أجاب المشترك على عدد كبير من الأسئلة . .
- يتم إختيار الفائزين بطريقة عشوائية ويمكن استلام الجائزة من 90 الى 180 يوما .
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021
يمكنكم الإشتراك في مسابقة الحلم بإرسال رسالة من كافة أنحاء العالم
- من جميع أنحاء العالم على رقم 008821622775627.
- على الرقم الخاص بالأردن وهو 98880 .
- على الرقم الخاص بالسعودية وهو 755505.
- على الرقم الخاص بالإمارات وهو 6070 .
- على الرقم الخاص بمصر وهو 95458.
- على الرقم الخاص بسوريا وهو 1736.
شروط التسجيل في مسابقة الحلم 2021
- أن يزيد عمر الشخص المشترك عن 18 عاما .
- عليك الإجابة على العديد من الأسئلة للدخول على السحب .
- يتم إختيار الفائزين بشكل عشوائي .
- يتم الإتصال بالفائز على الهواء مباشر وتقديم الأوراق المطلوبة.
- يتم تسليم الجوائز بعد إنتهاء السحب .
ينتظر العديد من المشتركين في مسابقة الحلم 2021 موعد الأعلان عن السحب الرمضاني على قناه mbc ، ومن المتوقع عرضه في نهاية أبريل الحالي ، وسوف تضم المسابقة جوائز كثيرة والدخول على السحب الأكبر 500 ألف دولار أمريكي ، ويمكن الأشتراك عبر الأرقام المخصصة لكل دولة من الهاتف الأرضي ، باستثناء دولتي سوريا واليمن عن طريق شبكة الجوال .
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