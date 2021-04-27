أرقام الاشتراك في برنامج رزان ومهيب على MBC وكيفية المشاركة بالرسائل النصية بحلول الأسئلة

مشاهدي ومتابعي شبكة أم بي سي خلال شهر رمضان ينتظرون الحلقات اليومية من المسابقة السنوية التي يعلن عنها خلال شهر رمضان، ويقدمه مهيب عبد الهادي مع الفنانة رزان، وهي المنافسة التي يتم من خلالها تقديم مبلغاً قدره 100000 جنيه للفائز في المسابقة والذي يجيب على السؤال اليومي الذي يطرح خلال أيام رمضان، بالإضافة إلى تقديم 100 جنيه إضافية يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية المحتاجة إلى مساعدة مالية، ونرى أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير عن أرقام المشاركة في المسابقة والإجابة على السؤال الذي يطرح يومياً على شاشة قناة MBC، وفيما يلي سنستعرض أرقام المشاركين في مسابقة مهب ورزان في شهر رمضان.

مسابقة مهيب ورزان في شهر رمضان 2021

تقدم مسابقة مهيب ورزان، التي تُذاع في شهر رمضان على شاشة قناة MBC السعودية مكافآت مالية عديدة للمتسابقين يوميًا، كما سيتم تخصيص مبلغاً قدره 200000 جنيه كل يوماً يحصل الفائز في المسابقة على نصف المبلغ بعد الإجابة على السؤال الذي يُطرح يوميًا، ويتم تخصيص نصف المبلغ الآخر على المؤسسات والجمعيات الخيرية المختلفة في جمهورية مصر العربية، حيث حقق البرنامج نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ بالظهور على شاشة قناة آم بي سي السعودية حيث يقدم جوائز مالية كبيرة تجعل الكثير من الناس حريصين جداً على دخول المسابقة.

أرقام الاشتراك في برنامج رزان ومهيب على MBC

تخصص قناة mbc السعودية أرقامًا للمشاركة في مسابقة برنامج مهيب ورزان، والتي من خلالها يتم بالفوز بمكافأةً ماليةً قدرها 200000 جنيهاً مصرياً كل يوماً، و يمكن للأشخاص يدخلون إلى مسابقة برنامج رزان ومهيب بكل سهولةً وذلك باستخدام الأرقام الآتية: