إجابة سؤال اليوم من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 لربح 200 ألف جنيه وخطأ فادح تقع فيه القناه اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لمتابعينا في مصر والمغرب العربي إجابة سؤال اليوم، من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 أول بأول لربح 200 ألف جنيه، وذلك من خلال هذه الصفحة، كما نعرض لمتابعينا السؤال اليومي والإجابة ومواعيد برنامج رزان ومهيب في شهر رمضان 2021، ومرفق بالخبر أيضاً تردد قناة “إم بي سي” مصر.

إجابة سؤال اليوم من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021

وحول أرقام الإشتراك في مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، فهي الإتصال على رقم 95451 من مصر لأي تليفون محمول، كما يمكن الإتصال من رقم 9229 للمغرب، وترسل الإجابة الصحيحة في رسالة على الأرقام المذكورة.

هذا وسوف يتم الإعلان عن إجابة سؤال اليوم والحلقة 13 من برنامج من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 لربح 200 ألف جنيه اليوم على شاشة قناة إم بي سي مصر، والإجابة الصحيحة لسؤال اليوم هي “دولتان” فقط، وهما مصر والإمارات العربية المتحدة، وكان معهما كوستاريكا وأيرلندا ولكن الدولتين العربيتين هما مصر والإمارات.

ويذكر أن برنامج مهيب ورزان وقع اليوم في خطأ فادح أثار جدل وسخرية البعض، حيث تم إعلان اسم الفائز وكتابة عنوانه “محافظة المنصورة”، وكما أهالي مدينة المنصورة نشر صورة من الخطأ على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن المنصورة ليست محافظة ولكنها مدينة تابعة لمحافظة الدقهلية، وكان يجب على أسرة البرنامج البحث أولاً حتى يتم تلاشي مثل هذه الأخطاء.

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