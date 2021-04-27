نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سؤال الحلقة 14 برنامج مهيب ورزان على قناة mbc مصر “ماهو أطول أنهار العالم” وأرقام الإشتراك في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج مسابقات “مهيب ورزان”، والذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر طوال شهر رمضان، وقد نجح في لفت أنظار المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى منه، فهو يقدم جوائز يومية بقيمة 100 ألف جنية للفائزين، ويقدر مجموع قيمة الجوائز طوال شهر رمضان بـ 3 مليون جنية مصري، وللدخول في السحب والحصول على فرصة في الفوز، يجب عليك التعرف على الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة اليومي، وإرساله في رسالة عبر الأرقام الموضحة ويمكنك مضاعفة فرصك في الفوز، في حالة ارسال أكثر من رسالة بإجابة صحيحة على سؤال الحلقة.

برنامج مهيب ورزان على mbc مصر

هو برنامج مسابقات يومي، يُعرض خلال شهر رمضان الحالي 2021، من تقديم الإعلاميين مهيب عبد الهادي ورزان مغربي، موعد عرضه في تمام الساعة الثانية عشر من بعد منتصف الليل، يقوم البرنامج بإستضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة في كل حلقة من حلقاته، للإشتراك في المسابقة وعند الفوز يقوم بالتبرع بقيمة الجائزة لأحد الجميعات الخيرية.

يعرض البرنامج سؤال يومي للمشاهدين، ليقوموا بالإجابة عليه والإشتراك في مسابقة البرنامج، والدخول في السحب اليومي للفوز بجائزة مالية ضخمة قيمتها 100 ألف جنية.

حل سؤال ح 14 برنامج مهيب ورزان

عرضت الحلقة الـ 14 من برنامج “مهيب ورزان” سؤال جديد والذي كان عبارة عن “ما هو أطول أنهار العالم”؟

أطول أنهار العالم هو نهر النيل، ويبلغ طوله 6,650 كم، وهو يتدفق من شمال شرق افريقيا، وهو المصدر الأساسي للمياة في مصر والسودان، ويعبر ليمتد عبر أثيوبيا والكونغو وكينيا وتنزانيا، وهو يعرف بأبي الأنهار في افريقيا، ويبدأ منبعه من الشمال وعبر شمال شرق افريقيا، وينتهي مساره بالصب في مياه البحر المتوسط.

طريقة الإشتراك في مسابقة مهيب ورزان

الإشتراك في المسابقة من خلال ارسال رسالة قصيرة على الأرقام الموضحة، وهي من مصر (95451) ومن المغرب (9229)، وقم بإدخال رقم الإجابة الصحيحة، والإجابة في الحلقة 14 هي “نهر النيل” ورقمها (2)، مع التأكد من وجود رصيد كافي في الهاتف المحمول.