شوف كتالوج عروض بنده الأسبوعية عروض اليوم الأخير

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عمر شويل - جدة كتالوج عروض بنده ، بادر بشراء مقاضيك الأسبوعية اليوم مع عروض اليوم الأخير من بنده هايبر بنده، والذي يقدم تشكيلة خاصة من العروض الرمضانية الموفرة، التي يحتاج إليها أي منزل، على سبيل المثال زيت الطعام النباتي لقلي البطاطس والأسماك وغيرها من المأكولات يمكنك الحصول على عرض 1+1 مجاناً من زيت النخلتين سعة لتر ونصف بسعر رائع ب 14،95 ريال، السكر من السلع الأساسية يستخدم في تحضير المشروبات الباردة والساخنة والحلويات بأنواعها، لذا يستهلك بكمية كبيرة من قبل العائلات لذا يكون من الرائع الحصول على كيس كبير وزن 10 كيلو ب 19،95 ريال فقط انتاج الأسرة.

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يهتم بنده ماركت بالتمور ويعرض منها أنواع مختلفة، وذلك لم يعرف عن فوائد التمر المذهلة لصحة الإنسان، من تقوية مناعة الجسم ومنحة الطاقة اللازمة، وعلاج رائع للنحافة والراغبين في زيادة الوزن، يحمي من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الأسهال والبواسير، لأنه يعمل على تحسين عمل الأمعاء، وعلى الرغم من حلاوة التمر إلا أنه يحمي الأسنان من التسوس وإلتهابات اللثة.

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البهارات يوجد قسم كامل ببنده للبهارات بأنواعه المختلفة منها المحلى والمستورد من العديد من البلاد، تحب الشعوب العربية والأسيوية على وجه الخصوص إستخدام البهارات، لتحضير أشهي الأطباق حيث تمنحها مذاق خاص مثل البهارات المخصصة لتحضير الكبثة، أو اللحوم والدجاج، والمشاوي وغيرها من الأطباق، وتتجاوز أهمية البهارات عن كونها تمنح الطعام نكهة مميزة، هي أيضا تلعب دوراً في وقاية الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها:

البهارات الحارة عند إستخدامها بطريقة متزنة، تساعد على تحسين صحة القلب وتقلل خطر الإصابة بتخثر الدم وانسداد الشرايين.

القرفة من أنواع البهارات الرائعة متعددة الفوائد، بجانب أنها تمنح نكهة متميزة للطعام، فهي علاج فعال في حالات تقلصات البطن والطمث والانتفاخ وكذلك الميرمية، والكمون.

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الجبن من الأطعمة المفيدة واللذيذة في ذات الوقت، الفئة العظمة من الأشخاص يحبون تناولها بشكل يومي سواء في وجبة الإفطار، أو العشاء، أو كوجبة خفيفة خلال اليوم، وتستخدم في تحضير العديد من وصفات الطبخ والحلويات.

تحتوي الأجبان على عناصر هامة لجسم الإنسان، وتساعد على نمو الأطفال وتقوية المناعة لديهم من خلال منحهم الكالسيوم والزنك، ويحتاج الأطفال إلى تحضير الطعام بطرق مختلفة وجذابة تجعلهم يقبلون على تناوله دون عناء من الأم لذا إليكي سيدتي طريقة مميزة لتحضير كلوب سندوتش اللذيذ:

لتحضير كلوب سندوتش نحتاج إلى نوعان من الجبن وهما الشيدر والجبن الأبيض.

لانشون مدخن قطعتين.

شرائح من البيض المسلوق.

خس.

شرائح من الطماطم.

بهارات حسب الرغبة.

يمكن إستخدام خبر البرجر أو التوست.

الطريقة

يحمص الخبز قليلا، ونضع أول طبقة من السندوتش من خليط الجبن وشرائح البيض واللانشون، نضع شريحة من الطماطم، وكذلك الخس، في حال إستخدام التوست نضع شريحة أخري فوق الخليط، ونقوم بوضع طبقة أخري، وفي النهاية نضع شريحة ثالثة، بعد الإنتهاء يتم شطر السندوتش نصفين ليأخد شكل المثلث سوف يحب الأطفال ذلك ويقدم مع بعض صوابع البطاطا المقلية.