نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام مسابقة مهيب ورزان في رمضان وإجابة سؤال حلقة 14 ماهو أطول انهار العالم ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc ، يتردد إعلانها على الكثير من القنوات في شهر رمضان الكريم، ومع ظهور بعض الفائزين في المسابقة على الشاشات، بدأ الكثير يتردد على محركات البحث للاستعلام عن كيفية الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على MBC مصر.

مسابقة مهيب ورزان في رمضان على قناة Mbc

بعد قيام الكثير من المشاهدين بالبحث والاستعلام عن أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان، قامت قناة MBC مصر بالإعلان عن الأرقام الموحدة التي يمكن من خلالها الاشتراك في المسابقة، وذلك من أجل إمكانية الدخول في عملية السحب لربح الجائزة المقدرة ب 100 ألف جنية ، لذا فيما يلي سوف نذكر أرقام الاشتراك:

لكي تتمكن من الاشتراك من دولة مصر، قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجواب الصحيح على رقم 95451.

أما إن كنت مقيم في المغرب وترغب في الاشتراك، فأرسل رقم الجواب في رسالة أيضا على رقم 9229.

ما هي مسابقة مهيب ورزان

بدأت الإعلان عن المسابقة منذ بداية شهر رمضان الكريم لعام 2021، والتي يتم عرضها على قناة MBC مصر، والتي يقوم بتقديمها الفنانة “رزان المغربي” بالاشتراك مع الإعلامي “مهيب عبد الهادي”، وسوف نقوم بذكر تفاصيل المسابقة على النحو التالي:

يتم حضور نجوم من لاعبين وفنانين مصريين في المسابقة.

ثم يبدأ مقدم البرنامج بطرح بعض الأسئلة على الضيوف الموجودين في الحلقة.

خلال الحلقة يتم طرح سؤال على المشاهدين، مع وجود 3 اختيارات مختلفة من الإجابات.

يقوم المشاهد، أو الراغب في الاشتراك بتحديد رقم الإجابة الصحيحة.

ثم يقوم بإرسال الرقم الصحيح عبر رسالة نصية، والتي قمنا بذكر طريقتها سابقا.

ويتم اختيار الفائز من خلال عملية سحب، والتواصل معه على الهواء في اليوم الذي يليه.

اجابة سؤال ما هو اطول انهارالعالم ؟

قد طرحت الاعلامية رزان المغربي في مسابقة مهيب ورزان سؤال حلقة اليوم ، وكان ما هو اطول انهار العالم ؟ وتشمل الاختيارات 1- نهر الامازون ، 2- نهر النيل ، 3- نهر المسيسبي ، والاجابة الصحيحة هي نهر النيل .