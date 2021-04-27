ما هو أطول أنهار العالم.. إجابة سؤال الحلقة الـ14 من مسابقة مهيب ورزان و200 ألف جنيه للإجابة في رسالة

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محمد سياف - ابو ظبي - ما هو أطول أنهار العالم، كان هذا هو سؤال مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 والحلقة الـ14، وإذا أردت أن تربح فما عليك إلا أن ترسل رسالة واحدة فقط مرفق إجابتك الصحيحة السؤال المطروح وتربح 200 ألف جنيه بشكل، كما تم تخصيص مبلغ 3 مليون جنيه للفائزين في المسابقة.

ما هو أطول أنهار العالم.. إجابة سؤال الحلقة الـ14 من مسابقة مهيب ورزان

وتقوم مسابقة مهيب ورزان المغربي خلال شهر رمضان بطرح سؤال يومي، وعلى المشتركين والراغبين في الفوز إرسال رسالة إلى رقم 95451 من مصر، ورقم 9229 والمخصص لدولة المغرب الشقيقة ويذاع البرنامج بشكل يومي على شاشة “إم بي سي” في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً.

وحول ما هو أطول أنهار العالم، فمما لا شك فيه أنه “نهر النيل” والذي يمر عبر دولتي مصر والسودان، يعتبر نهر النيل شريان الحياة لمصر والسودان وشعبي البلدين، والذي يبلغ طوله نحو 6.695 كيلو متر، وينبع نهر النيل من النيل الأزرق من أثيوبيا وبحيرة “فكتوريا” بأفريقيا، أما نهر الأمازون فهو الثاني من حيث الطول حيث يبلغ طوله 6,437 كيلو متر.

وسوف نوافيكم بإجابة كل سؤال عقب انتهاء الحلقة لربح جائزة مسابقة مهيب ورزان والتي تعرض بشكل يومي بشاشة إم بي سي مصر.

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