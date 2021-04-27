مكون مذهل لتنظيف الحوائط والجدران في دقيقتين فقط والتخلص من آثار اليدين بدون تعرضه للتلف

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تبحث جميع ربات البيوت عن طريقة آمنة لتنظيف الحوائط والجدران بكل سهولة دون تعرضها للتلف أو التقشير، فهم يرغبون في التخلص من آثار اليد التي تترك مظهر سيء، أو إزالة الدهون وعلامات لعب الأطفال، وعلى الرغم من تجربة الكثير من الطرق لا تحقق أي نتائج أو فرق واضح، ولذلك قررنا تقديم لكم اليوم وصفات طبيعية لتنظيف الجدران في دقيقتين فقط دون حدوث أي تلف أو تقشر للدهان.
مكون مذهل لتنظيف الحوائط
من الممكن الاعتماد على سائل تنظيف الأطباق في تنظيف الحوائط والجدران في المنزل، ويعتبر من المكونات الآمنة التي لا تضر أبداً بالدهان الخاص بها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- نقوم بإضافة القليل من سائل الأطباق على لترين من الماء النقي، وباستخدام اسفنجة ناعمة نقوم بغمسها في السائل وعصرها جيداً قبل الاستخدام.
- نبدأ بغسل الحوائط جيداً بنفس الطريقة وفي في حالة أن كانت البقعة صعبة يعاد عليها عدة مرات.
- ثم يتم مسح الحوائط جيداً بفوطة جافة حتى نتخلص من بقايا الماء والصابون.
طريقة تنظيف ورق الحائط في المنزل
هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها حتى يتم تنظيف ورق الحائط في المنزل، والتي تتمثل فيما يلي:
- تنظيف ورق الحائط من الغبار أولاً من خلال فوطة جافة، وبعدها نقوم بتحضير محلول مكون من الماء وصابون الأطباق، أو الماء والأمونيا.
- أما عن ورق الحائط المصنوع من مادة الفينيل، يتم تنظيفه بواسطة الماء والقليل من الخل.
- وفي حالة البقع المستعصية من الممكن الاستعانة بالمنتجات الجاهزة حتى يتم التخلص من البقع الصعبة.
- ف حالة وجود البقع الدهنية فالحل الأمثل والآمن لها هو الماء والصابون.
- وبعد الانتهاء من التنظيف يتم مسح آثار المواد المستخدمة بفوطة مبللة بالماء.
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