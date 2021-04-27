شوف عروض بنده الأسبوعية خصم خاص في شهر رمضان يصل ل 70٪

عروض بنده الأسبوعية، يوجد المقر الأساسي لشركة بنده لبيع للتجزئة في المملكة العربية السعودية، أنها واحدة من أكبر وأهم سلاسل متاجر البيع في الشرق الأوسط، وشركة بنده تمتلك اكثر من حوالي مائتين متجر في أربعة وأربعون مدينة، وتقوم شركة بنده على نوعين من المتاجر المختلفة، وهم هايبر بنده أي (المتاجر الكبرى) وبنده سوبرماركت، لخدمة أكثر من مائه وعشرون مليون عميل يتعاملون مع متاجرنا كل عام، تمتلك شركة بنده أربع مراكز توزيع في المملكة مع أسطول كامل من شاحنات توصيل المنتجات يصل لأكثر من ستمائة وخمسون شاحنة.

عروض بنده الأسبوعية

أفضل خصومات بنده، تقدم شركة بنده عروض أسعار مناسبة ومميزة جدًا لعملائها الكرام وذلك من خلال تقديم خصومات كبيرة بجميع منافذ البيع سواء كانت هايبر بنده، أو سوبر ماركت بنده، ولقد جئنا لكم اليوم لعرض عروض أسعار وخصومات مجلة بنده على جميع المنتجات سواء كانت أجبان أو منظفات أو أجهزة كهربائيه أو لحوم ودواجن وغيرها وغيرها، تابعونا.

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