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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم خاص في شهر رمضان يصل ل 70٪ في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، يوجد المقر الأساسي لشركة بنده لبيع للتجزئة في المملكة العربية السعودية، أنها واحدة من أكبر وأهم سلاسل متاجر البيع في الشرق الأوسط، وشركة بنده تمتلك اكثر من حوالي مائتين متجر في أربعة وأربعون مدينة، وتقوم شركة بنده على نوعين من المتاجر المختلفة، وهم هايبر بنده أي (المتاجر الكبرى) وبنده سوبرماركت، لخدمة أكثر من مائه وعشرون مليون عميل يتعاملون مع متاجرنا كل عام، تمتلك شركة بنده أربع مراكز توزيع في المملكة مع أسطول كامل من شاحنات توصيل المنتجات يصل لأكثر من ستمائة وخمسون شاحنة.
عروض بنده الأسبوعية
أفضل خصومات بنده، تقدم شركة بنده عروض أسعار مناسبة ومميزة جدًا لعملائها الكرام وذلك من خلال تقديم خصومات كبيرة بجميع منافذ البيع سواء كانت هايبر بنده، أو سوبر ماركت بنده، ولقد جئنا لكم اليوم لعرض عروض أسعار وخصومات مجلة بنده على جميع المنتجات سواء كانت أجبان أو منظفات أو أجهزة كهربائيه أو لحوم ودواجن وغيرها وغيرها، تابعونا.
تخفيضات بنده السعودية
تنزيلات بنده على المنظفات:
- خصومات بنده مسحوق غسيل مركز أومو اكتيف (٧) ك، أنه من أقوى أنواع المساحيق وله رائحة جميلة ونصف كوب منه بمقدار كوب من أي نوع مسحوق أخر، بسعر ٤٢.٩٥ ريال سعودي بدلًا من ٥٦.٩٥ ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية كبسولات أريال أوكبسولات تايد (١٥×٢٥.٢) جرام ١٠ كبسولات، أنها الكبسولات الفتاكة لأقوى وأصعب البقع، بسعر ١٩.٩٥ بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال سعودي للحبة الواحدة.
- تنزيلات بنده مسحوق غسيل أريال مركز، يحتوي على الحبيبات الزرقاء لتفتيت أصعب البقع (٤.٥ / ٥ كيلو) بسعر ٤١.٥٠ بدلا من ٨٩.٩٥ ريال سعودي.
- مسحوق غسيل مركز اتوماتيك بالكمفورت العود أومو (٢.٥ ك) متنوع، يمتاز برائحة العود الرائعة وقدرته على تفتيت أصعب البقع، بسعر ١٨.٩٥ بدلًا من ٢٤.٩٥ريال سعودي.
- مسحوق غسيل تاید مرکز (٢.٥٠/٢.٢٥ كيلو) أنه الأقوى والأوفر على الإطلاق، بسعر ١٧.٩٥ بدلأ من ٣٨.٥٠ ريال سعودي
- باور جل أريال مركز(٢×٣) لتر، يمتاز بقوة أضافية لتفتيت أصعب البقع والحفاظ على الألوان زاهية، بسعر ٥٥.٩٥ بدلًا من ٦٦.٩٥ ريال سعودي.
- سائل غسيل الصحون فيري (١ لتر) بسعر ١٢.٥٠ بدلًا من ١٥.٥٠ ريال سعودي.
- سائل غسيل الصحون مضاد للبكتيريا لوكس صن لايت (١٢٥٠) ملي، يقضي على أقوى الدهون بنقطة واحدة فقط، بسعر ٩.٩٥ بدلًا من ١٥.٥٠ ريال سعودي.
- سائل غسيل الصحون فيري بلس (٨٠٠) ملي، قوة فائقة في إذابة الدهون ورائحة منعشة، بسعر ١٢.٥٠ بدلًا من ١٥.٩٥ ريال سعودي.
- سائل غسيل أومو(٢.٧ لتر) نظافة ريحة توفير، بسعر ٢٣.٩٥ بدلاً من ٢٨.٩٥ ريال سعودي.
- منعم الأقمشة كومفورت(١.٤/١.٥) لتر، نعومة فائقه ورائحه لا تقاوم، بسعر منافس ١٥.٩٥ ريال سعودي.
- منظف برسيل باور جل برائحة الزهور(٤.٨) لتر، أو برفيوم جل(٤.٢) لتر، يتضح من الاسم الرائحة الجميلة مع قوة في إزالة أصعب البقع، بسعر ٣٨.٩٥ ريال سعودي.
- منعم الأقمشة داوني (٢ لتر) متنوع، نعومة تدوم طول اليوم، بسعر ١١.٥ ريال سعودي
- منعم الأقمشة كمفورت (٣ لتر) نعومة تدوم طول اليوم ورائحة تدوم أطول، بسعر ١٧.٩٥بدلًا من ٣٠.٩٥ ريال سعودي.
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