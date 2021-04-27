أسهل طريقة تنظيف السجاد بدون ماء في 10 دقائق فقط

طريقة تنظيف السجاد بدون مياه إن غسل السجاد من أكثر أعمال صعوبة ويعتبر من المهام القاسية لكل ربة منزل، نظرًا لتكلفتها المرتفعة عند إرسالها إلى المغسلة، أو بذل المجهود الكبير الشاق عند تنظيفها في المنزل بالطرق التقليدية القديمة، والآن لقد جئنا لكم اليوم بحل سحري بسيط للتخلص من هذه المشكلة، فقد جئنا لكم بطريقة تنظيف السجاد بدون مياه، وتعتبر هذه الطرق من حل لمشاكل غسيل السجاد بالطرق الشاقة المعتادة، تابعونا للتعرف عليها.

طريقة تنظيف السجاد بدون مياه

التنظيف الجاف يتم خلط ملعقتين من نشا الذرة مع معلقة ونصف الملعقة من كربونات الصوديوم، ثم نقوم برشها على السجاد المراد تنظيفه، باستخدام فرشاة السجاد نبدأ في تمشيط السجادة مرة طولًا وأخرى عرضًا، لكي يصل المنظف إلى كل أجزاءها، نحضر المكنسة الكهربائية ونقوم بشفط كل المسحوق جيدًا منها.

تنظيف السجاد بالملح

يتم خلط ملعقتين من الملح وملعقتين من أي نوع مسحوق تنظيف ومعلقة من مزيل البقع البودر، ويتم رشهم جيدًا على السجاد، نحضر فرشاة خشنة ونبدأ في تمشيط السجادة حتى يتغلغل الخليط السجادة بأكملها، نترك الخليط على السجادة لمدة ٣٠ دقيقة أو أكثر حسب شدة اتساخ السجادة.

يتم تنظيف السجادة بالمكنسة الكهربائية أو المكنسة اليدوية حتى يتم جمع كل حبيبات الملح والمسحوق، وفي حال وجود بقع عنيدة وقوية يتم فركها بإسفنجة مبللة بالماء وتترك لبعض دقائق ثم تمسح بقطعة من القماش الجافة والنظيفة.