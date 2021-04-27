نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على أحدث عروض أسواق عثيم الأسبوعية لكي تستفيدوا بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركات العثيم من أكبر الشركات التي تهتم بتقديم كل العروض المميزة التي تخص العميل، فقد ساهمت بعمل العروض الرمضانية طوال الشهر، وليس ذلك فقط بل أصبحت تقوم بعمل العروض على كافة منتجاتها الغذائية غير الغذائية، فقد قامت بالعرض على كافة منتجات الخضروات والفواكه، ولم تقتصر على ذلك، ولكن قامت بعمل عرض خصم 15%على المنتجات الكهربائية.

العثيم

أصبحت شركات العثيم من أكبر الشركات التي أصبح لها شهرة ومكانة داخل وخارج حدود المملكة العربية السعودية وبدأت بتجديد العروض وخاصةً في هذا الشهر الكريم، وقد قامت بعمل عروض أسبوعية متغيرة، ويستمر مدة العرض لمدة أسبوع كامل، ومع نهاية العرض يتجدد عرض جديد.

نتيجة لعروض شركات العثيم، أصبح معدل البيع والشراء يتزايد بمعدل 95%.

أكثر العروض التي تتميز بها شركة العثيم هي عمل العروض على الموارد الأكثر استهلاكًا من قبل العملاء وخاصةً السلع الغذائية.

أدركت الشركة قيمة العروض بالنسبة للعميل، لهذا قامت بعمل هذه العروض، ونتيجة لذلك جازت على تعاون كثير من العملاء وأصبحت في تزايد من حركة البيع والشراء.

تتميز بعمل أفضل العروض التي تناسب كل فئات المجتمع، وقد تستمر العروض حتى تصل إلى 50% من العروض، وهذا كل ما يتمناه العميل.

تساهم الشركة علي التحقيق من ذاتها وإثبات جارتها داخل سوق المملكة بتوفير كافة المنتجات الاستهلاكية التي تناست العميل واحتياجاته اليومية.

أفضل عروض لشركة العثيم

قد بدأت العروض التي تناسب العميل وخاصةً الاحتياجات التي يستهلكها خلال شهر رمضان مثل

سكر الأسرة العبوة الكبيرة 10 كيلو بسعر 95 ريال.

أرز الوليمة حجم وسط 5 كيلو بسعر 95.

حليب مجفف كامل الدسم من انكور 25 كيلو بسعر 39.95 ريال.

دجاج عدد 10 بوزن كيلو بسعر 95 ريال.

ولم تقتصر على هذه العروض فقط، بل يوجد كثير من العروض على الفواكه والخضار وكافة المنتجات داخل فروع شركة العثيم

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