شوف أقوى عروض اكسترا على المنتجات الأكثر مبيعا وتخفيضات تصل 50%

تقدم عروض اكسترا أفضل العروض والتخفيضات على المبيعات الأكثر مبيعا والمختارة بعناية لعملائها القيمين في مهرجان عروض حياكم رمضان جاكم بتخفيضات تصل 50% على بعض المنتجات مع إمكانية التقسيط من خلال تسهيل اكسترا لمدة 36 شهر وبأقساط شهرية بسيطة، كما توجد هدايا شراء مجانية فورية عند شرائك لبعض الأجهزة التي تتمتع بالعرض فبادروا بالسرعة واغتنام فرصة العروض مع وجود خدمة التوصيل إلى المنازل في المدن الرئيسية والفرعية.

عروض اكسترا الرمضانية على الأجهزة الكهربائية:

تقدم أكسترا مجموعة من العروض المتنوعة على الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة والأدوات المنزلية وجميع مستلزمات المنزل العصري بأسعار تنافسية وبالتقسيط على أفضل وأشهر الماركات المحلية والعالمية.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية الثقيلة:

عروض الأجهزة الكهربائية الثقيلة أو الكبيرة من أجهزة المنزل مثل الثلاجة والغسالة والتكييف والبوتجاز والفريزارات وغيرها متوفرة للشراء أون لاين من موقع الشركة وخدمة التوصيل مجاناً في خلال يومين عمل إلى المدن الرئيسية و ثلاث أو أربع أيام عمل إلى المدن الأخرى.

وتقدم مجموعة أكسترا للبيع بالتجزئة عرض مغري على غسالة كلاس برو ذات تعبئة أمامية وزن 6 كيلو تحتوي على 8 برامج ومتوفرة باللون الأبيض بخصم 47,08 %، لكي تستمتعي بتجربة جديدة وفريدة مع التكنولوجيا الحديثة من كلاس برو.

ومع دخول الصيف تقدم اكسترا عرض اليوم الواحد على تكييف كلاس برو الجداري قوة 22000 وحدة بارد وحار وتمتعي بقضاء وقتك في المنزل مع شعور الانتعاش والبرودة في فصل الصيف، والشعور بالدفء في فصل الشتاء وذلك بخصم 31,25%.

عروض الأجهزة المنزلية الصغيرة من أجهزة المطبخ:

تقدم اكسترا عروض متنوعة على الأجهزة الصغيرة من أجهزة المطبخ من القلايات الهوائية للحصول على اكل صحي خالي من الكوليسترول، ومبردات المياه التي لا غنى عنها في كل بيت خلال فصل الصيف، والميكروويف والفرن الكهربائي ومحضرة الطعام والعديد غيرها من أجهزة تحضير الطعام للحصول على تجربة طهي سهله وممتعة.