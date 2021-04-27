- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 60% وحتي أخر الشهر في المقال التالي
عروض ساكو السعودية اليوم 2021 لشهر رمضان الكريم، يقدم لكم ساكو السعودية أقوى عروض شهر رمضان الكريم وهذا سوف يكون مثل الصاعقة لأن ه سوف تكون عروض مختلفة تماماً عن كل ما سبق، لأننا سنطرح منتجات بأرخص الأسعار وأعلى الخصومات التي لا يمكن الحصول عليها من أي متجر أخر.
عروض ساكو السعودية
خصومات ساكو السعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم، شهر رمضان هو شهر الخيرات ولهذا الشعر المبارك يقدم ساكو أقوى العروض الذي تمكن الكثيرون أن يحصلوا على منتجاتنا بأرخص الأسعار:
- تخفيضات ساكو مقلاة هوائية بدون زيت باللون الأسود بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 745 ريال سعودي، صانعة السمبوسة والكبة بدون زيت بسعر 199ريال سعودي بدلاً من 399.75 ريال سعودي.
- تنزيلات ساكو صانعة لقمة القاضي سعة الوعاء الواحد 0.7 لتر 100 قطعة من كرات الحلوى بوعاء واحد بع عداد ذات شاشة رقمية بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 399.75 ريال سعودي.
- عروض ساكو اليوم طقم أواني للطهي جرانيت 20 قطعة بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي، كليكون خلاط 4*1 500 واط، هومرغلاية كهربائية وماكينة لصنع الشاي.
- خصومات ساكو اليوم مكواة بخار 2.5 لتر باللون الأزرق، جيباس موقد غاز يحتوي على 2 شعلة باللون الأسود، جيباس مكنسة كهربائية 1.5 لتر 2200 ولك باللونين الأسود والأزرق.
تخفيضات ساكو اليوم
تنزيلات ساكو دائماً أن يفاجئ عملائه بأقوى العروض على جميع المنتجات التي يقدمها إليهم كل يوم:
- عروض ساكو الأسبوعية كرسي استرخاء هوائي بسعر 1.199 ريال سعودي بدلاً من 1.399 ريال سعودي، أريكة استرخاء ذات مقعدين بسعر 1.699 ريال سعودي بدلاً من 1.899 ريال سعودي، أريكة استرخاء 3 مقاعد بسعر 1.999 ريال سعودي بدلاً من 2.299 ريال سعودي.
- خصومات ساكو طقم صوفا 6 أشخاص بسعر 3.999 ريال سعودي بدلاً من 4.799 ريال سعودي، كرسي هزاز خشبي مع مسند بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 60% وحتي أخر الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.