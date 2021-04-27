شوف عروض مكتبة جرير حتى 10 مايو 2021 عروض الإجازة في مكتبات جرير jarir bookstore

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير من دليل التسوق الخاص بعروض الإجازة الحصرية المتاحة حتى 10 مايو 2021 في مكتبات جرير jarir bookstore ، كما أعلنت عن نظام تقسيط جرير من خلال موقعها الرسمي، والذي سنوافيكم به فيما يلي، بالإضافة إلى أقوى تخفيضات جرير على الأجهزة الإليكترونية الحديثة بأسعار ستدهشكم.

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عروض جرير السعودية نقدم لكم منها تخفيضات جرير جوالات ، و جرير شاشات ، و ايباد جرير ، والتي بدأت يوم 26 أبريل 2021، وسوف تستمر معكم في فروع مكتبة جرير أو موقع جرير الالكتروني حتى يوم 10 مايو 2021، فتابعونا وسنوافيكم في التالي بكل أسعار تخفيضات جرير .

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تجدون مع جرير السعودية تخفيضات على جوالات ايفون المتميزة بصلابتها، وقوة معالجاتها، بجانب نظام التشغيل بها الذي يميز الأيفون عن غيرة من جوالات، كما تجدون أيضًا اسعار هواتف سامسونج الغنية عن التعريف بتقنياتها المتطورة وأسعارها الأقل من الأيفون، وشاشاتها السوبر أموليد super amoled المتينة، ويعد أشهر تلك الجوالات هو سامسونج z flip جرير بتقنية الطي، هذا بالإضافة إلى جوالات هواوي Huawei التي أحدثت ضجة كبيرة في عالم تكنولوجيا الهواتف الصينية الذي بدء بالإنتشار في السنين الأخيرة، والتي بالرغم من عدم دعمها لخدمات جوجل، إلا أنها إبتكرت خدمات وتطبيقات خاصة بأجهزتها جعلتها تستمر في منافسة أجهزة iPhone و Samsung في سوق الجوالات.

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أما الصورة التالية فبها كافة خصومات jarir على الشاشات من أنواع سكاي وورث ، وهاير، وال جي، وسامسونج، وتي سي ال، وجميعها ذات تقنية عالية، تقدم لك جودة شاشة فائقة الوضوح، وبمقاسات كبيرة.

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نأتي الآن لدور تخفيضات أسعار التابلت والأيباد في عروض جرير اليوم ، حيث نقدم بها ايباد ابل جرير الشهر بمميزاته التي لا تقبل المنافسة، كما أن بها كذلك أجهزة تابلت هواوي ميت باد برو جرير والكاتيل، وكلٍ منها بمواصفات تميزها عن غيرها.

سردنا اليوم في شرح تفصيلي كل ما يتعلق بخصومات مكتبة جرير السعودية على الجوالات، والتابلت، والشاشات، بتخفيضات تمتد من الأثنين 26 أبريل، وحتى 10 مايو 2021، فسارعوا بشراء جهازكم المفضل قبل نفاذ الكمية، أو إنتهاء فترة التخفيضات.