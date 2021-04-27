شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات يصل ل 60% على الجوال والشاشات

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عروض مكتبة جرير التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يحتوي على العديد من المنتجات كالشاشات التلفزيونية والبوتاجازات والأجهزة الذكية وغير ذلك، فأي شيء ترغب بشرائه ستجده داخل متجر جرير، والآن سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من جرير لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض مكتبة جرير تخفيضات مكتبة جرير على المنتجات المختلفة: تخفيضات جرير هاتف سامسونج 32 جالكسي ايه، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق 5 جي وصل سعره إلى 1099 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج 32 جالكسي ايه، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 1099 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي ايه 02 بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق الجيل الرابع وصل سعره إلى 425 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 20 بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى 425 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي ايه 20 بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأحمر 4 جي وصل سعره إلى 425 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي نوت 9 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأرجواني وصل سعره إلى 979 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير عروض جرير اليوم هاتف موتورولا جي 30 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم سامسونج جالكسي ايه 20 بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأسود الجيل الرابع وصل سعره إلى 425 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي الفروست وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3829 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حم “256 جيجابايت” وصل سعره إلى 2899 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات يصل ل 60% على الجوال والشاشات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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