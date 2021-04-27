شوف عروض فورد فيغو 2020 قسط شهري 599 ريال وبدون دفعة أولى فورد الناغي رمضان 1442

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عمر شويل - جدة عروض فورد فيغو 2020 بدون دفعة أولى مع أقساط مريحة وضمان من فورد الناغي رمضان 1442، حيث أطلقت شركة محمد يوسف الناغي حملة عروض متنوعة بمناسبة الشهر الكريم، من ضمنها عرض ليس له مثيل على سيارة فيجو امبيانتي موديل 2020 بقسط شهري 599 ريال فقط، ولا شك أن شركة فورد الأمريكية تقدم بشكل دائم موديلات متنوعة ذات ذوق رفيع ومزايا وإمكانيات رائعة؛ ولكن تكمن صعوبة الشراء في أسعار تلك الموديلات، لذا نقدم اليوم لكم عروض فورد الناغي رمضان 1442 التي يمكنكم من خلالها الحصول على سيارة فورد فيغو 2020 بقسط شهري أقل من 600 ريال وبدون دفعة أولى.

عروض فورد فيغو 2020 رمضان 1442

توفر شركة فورد الناغي وكيل فورد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من العروض الرائعة على سيارات فورد، وقد بدأت حملة عروض أيام الخير بالفعل في الرابع من أبريل الجاري وينتهي في الثاني عشر من مايو القادم لعام 2021، ويشمل عرض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات فورد فيغو امبيانتي 2020 والتي يتم عرضها بقسط شهري يبدأ من 559 ريال، وذلك بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية وضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر من الناغي فورد للسيارات.

مزايا فورد فيغو امبيانتي 2020 الداخلية والخارجية

سيارة فورد فيجو موديل 2020 فئة امبيانتي تتوفر الآن لدى عروض فورد الناغي، وهي سيارة فئة سيدان بمُحرك 1.5 لتر 4 سلندرات تمنحك قوة 121 حصان، نظام القير أوتوماتيك بتقنية دفع أمامي وعدد 2 وسائد هوائية، سيارة صغيرة الحجم تتميز بشبك أمامي من الكروم مع إضاءات LED وكشافات ضباب أمامية، شنطة متسعة من الداخل ومرآة كهربائية ومظهر جذاب.

تتميز السيارة بشاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو بالإضافة إلى مقاعد جلدية من النوع الفاخر وزجاج كهربائي، مقود السيارة مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات والنظام الصوتي، بالإضافة إلى منفذ لللطاقة والشحن ومسند وسطي وحاملات أكواب وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية والأمامية وإضاءات داخلية مميزة وتتوفر السيارة بألوان عديدة يمكنك الاختيار من بينها وسرعة التوجه لشراء السيارة بدون دفعة أولى ! وبقسط رمزي شهرياُ كما ذكرنا ضمن عروض رمضان 1442 من فورد الناغي.