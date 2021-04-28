نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودية اوفر عروض الشاشات من جرير Jarir Bookstore حتى 10 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية اوفر عروض الشاشات من مكتبة جرير Jarir Bookstore، وخصومات مذهلة في عروض الاجازة لكل محبي الإستمتاع بمشاهدة العروض التلفزيونية مع العائلة والأصدقاء، وقضاء وقت ممتع ومسلي في ألعاب الفيديو الشيقة، حيث تقدم مكتبة جرير مجموعة مختارة من الشاشات التلفزيونية كبيرة الحجم، والتي تتمتع بجودة صورة ممتازة تحاكي الواقع الحقيقي، مما يتيح لك تجربة مشاهدة أو لعب لا تُنسى ولحظات فريدة مع عائلتك أو أصدقائك، وتضم مجموعة الشاشات المختارة في نشرة عروض جرير شاشات سوني المعروفة بجودتها الممتازة وإمكانياتها المتطورة، بالإضافة إلى شاشات سامسونج الذكية، وشاشات هاير، سكاي وورث، بالإضافة إلى شاشات LG المذهلة وإليكم اوفر عروض جرير السعودية.

عروض جرير السعودية اوفر عروض

لمحبي الشاشات التلفزيونية الكبيرة والصورة السينمائية الخلابة، تقدم لكم مكتبة جرير أقوى الشاشات الذكية المتطورة، والمزودة بتقنية الأندرويد، كما أنه بعض الشاشات مزودة بيوتيوب Youtube ونتفليكس Netflx، بالإضافة إلى أن بعض الشاشات مزودة بـ متجر جوجل بلاي Google Play Store، والذي يسهل من خلاله تحميل العديد من العاب الفيديو المذهلة، والإستمتاع بوقت لعب حقيقي وشيق، بالإضافة إلى إمكانية تحميل الأفلام والفيديوهات والبرامج المفضلة، تستمر عروض جرير للشاشات حتى 10 مايو 2021، وتضم العروض الشاشات السينما المنزلية والتي يبلغ حجمها 65 و 75 بوصة:

عرض جرير المميز على شعر شاشة سكاي وورث 75 بوصة المذهلة والذكية، تعمل صورة ممتازة بجودة 4K Ultra HD DLED، بالإضافة إلى أنها مزودة بتقنية الأندرويد المذهلة التي تسهل التعامل مع الإنترنت وتطبيقاته، وتعمل بنظام اندرويد 9 المميز، كما أنه تدعم خاصية البحث الصوتي بينما تضم نظام الصوت دولبي السينمائي، وهي مزودة بـ نتفلكس ويوتيوب أيضًا، بالإضافة إلى متجر جوجل بلاي، يبلغ سعر الشاشة في العرض 3899 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي، وخصم خاص لفترة محدودة 2600 ريال.

مكتبة جرير Jarir Bookstore

تتمتع أغلب الشاشات الذكية بجودة صورة 4K Ultra HD والتي تتميز بشدة نقائها ووضحها، بالإضافة إلى تعدد الألوان بكافة تفاصيلها ودرجاتها لتنقل لك صورة حية تطابق الواقع، وتمنحك الشعور بأنك تعيش في العالم الذي تشاهده، وفيما يلي مجموعة شاشات حجم 58 بوصة المذهل، والتي تتمتع بالتقنيات التي تخدم إحتياجات في الشاشات الذكية، ومن أفضل عروض Jarir:

شاشة سكاي وورث 58 بوصة المميزة والذكية، مزودة بنظام أندرويد 10، كما أنه مزود بمساعد جوجل الآلي، ويعمل بصورة نقية وجودة ممتازة حيث أنه مزود بتقنية 4K Ultra HD DLED، كما أن الشاشة مزودة بـ يوتيوب ونتفلكس مجاني، ويبلغ سعرها في العرض 2199 ريال سعودي بدلًا من 6899 ريال سعودي، وتمتع بخصم 500 ريال.

تضم العروض أيضًا شاشة سوني SONY بحجم 55 بوصة، تقنية صورة مذهلة من سوني 4K Ultra HD LED، سمارت تي في، مزود بـ بحث جوجل، مساعد جوجل، وذاكرة داخلية 16 جيجابايت، بالإضافة إلى متجر جوجل بلاي ونتفلكس بسعر خاص 2599 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي، وتمتع بخصم 1400 ريال.

كنتم مع أوفر عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، والتي تضم عروض الشاشات اليوم والتي تبدأ من 26 ابريل 2021 وتستمر حتى 10 مايو 2021، وتضم العروض مجموعة فريدة من الشاشات التلفزيونية الذكية متعدد الأحجام والإمكانيات التقنية، بينما تتمتع بإمكانيات عالية الجودة وبأسعار منافسة، كما يمكنكم الطلب أونلاين والإستمتاع بالتقسيط الشهري حتى 36 شهر، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض السعودية.