نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع وعروض التوفير الكبير لشهر رمضان 1442 في lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض التوفير الكبير لشهر رمضان 1442هـ نجدها في لولو هايبر ماركت السعودية، حيث تتضمن عروض لولو الأسبوعية خصومات لأكثر من 50% على الأطعمة الطازجة، وذلك طوال الفترة ما بين يوم 28 أبريل 2021 الموافق 16 رمضان 1442 وحتى يوم 4 مايو الموافق 22 رمضان، بالإضافة إلى عروض إضافية وخصومات كبرى تسري لمدة 4 أيام، وكل ما تريدونه من منتجات غذائية طازجة تجدونه في لولو هايبر ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت

نجد في عروض لولو هايبر ماركت أنواع عديدة من الزيوت مثل زيت دوار الشمس، زيت الذرة، زيت الزيتون، زيت الكانولا، ولكل منهم مذاق وفوائد مختلفة، فزيت الكانولا يُحافظ على صحة القلب ويقي من أمراض القلب، بينما يُعد زيت الزيتون من الزيوت التي تُقلل نسبة الكوليسترول وله دور أيضًا في تحسين عملية هضم الطعام.

زيت الزيتون زجاجة 500 مل من أر أس بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال سعودي.

عرض خاص عبارة عن زجاجتين زيت دوار الشمس من شمس، حجم العبوة لتر ونصف، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 34.25 ريال سعودي.

تخفيضات لولو lulu

لولو هايبر ماركت يُقدم لكم أقوى العروض الأسبوعية بتخفيضات كبرى على الأغذية الطازجة، والأجبان بأنواعها، البيض، الزبادي وغيرها من الأطعمة الأساسية في وجبة السحور، وأيضًا وجبات جاهزة للإفطار بحيث تساهم في تقليل الجهد التي تبذله ربة المنزل أثناء تحضير الطعام يوميًا خلال فترة الصيام.

1 كجم من لازانيا باللحم بسعر 29.90 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

وجبة دجاج بروستد كومبو بسعر 11.90 ريال سعودي بدلًا من 16.40 ريال سعودي

1 كجم من القشطة السعودي الطازجة بسعر 12.90 ريال سعودي بدلًا من 25.25 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت

يقدم لولو هايبر ماركت عروض على اللحوم والدواجن، التي تُعد مصدر أساسي للحصول على البروتين المفيد للجسم.

1 كجم من لحم عجل بالعظم بسعر 34.90 ريال سعودي بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

دجاجة طازجة وزن 1 كجم من إنتاج بسعر 14.90 ريال سعودي بدلًا من 18.20 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

عرض خاص في لولو هايبر ماركت على البطيخ، والذي يشتمل على فوائد عديدة للجسم وخاصةً في شهر رمضان المبارك، فيقوم البطيخ بمهمة تعويض الجسم عن المياه التي يحتاجها طوال ساعات الصيام، كما أنه يُساعد على الإحساس بالشبع لأطول فترة ممكنة، هذا إلى جانب فوائده الأخرى كالمساهمة في التخلص من السموم الموجودة فالجسم، خفض مستوى الكوليسترول، ترطيب البشرة، لذلك فهو مثالي لتناوله في وجبة السحور.