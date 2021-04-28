شوف عروض بنده الأسبوعية لعيد الفطر المبارك وفرص هائلة لربح الذهب

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تبدأ عروض بنده من جديد لتمنح الأمل لعملاء هايبر بنده في شراء العديد من السلع الهامة بخصومات كبيرة، فتبدأ رحلة التسوق في فروع الهايبر المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، فقد حازت المجموعة على ثقة العملاء بما تقدمه من منتجات متميزة محلية ومستوردة من مختلف أنحاء العالم، وتتميز العروض باختلافها وتنوعها ما بين السع الغذائية والأجهزة الكهربية ومستلزمات المنزل، كما يحتوي بروشور العروض على خصومات رائعة على منتجات العناية الشخصية والعناية بالمنزل هذا بالإضافة إلى المنتجات المخصصة للأطفال من المراحل العمرية المختلفة، وخلال مدة العرض يمكن للمتسوق ربح جنيهات ذهبية. عروض بنده الأسبوعية على مخبوزات العيد يوجد ضمن عروض هايبر بنده بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك عرض مميز على بسكويت العيد المصري على شكل دائري مقابل 18.95 ريال بدلاً من 22.75 ريال.

تتضمن العروض أيضاً تخفيضاً على البيتي فور المشكل والمزين بحبات الشوكولاتة الفورماسيل الملونة بسعر 18.95 ريال للكيلو بدلاً من 28.50 ريال.

يوجد أيضاً كيك إنجليزي ماربل أو بالشوكولاتة وزن 250 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال. تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية يوجد ضمن بروشور العروض قهوة من ماركة نسكافيه سريعة التحضير وزن الحبة 200 جرام أو اشتري قهوة جولد وزن 100 جرام سعر الحبة 15.95 ريال.

شوكولاتة جالكسي فلوتس الغنية ذات المذاق الرائع والتي يحبها الكبار والصغار وتعشقها النساء بسبب طعمها المميز تحتوي العبوة 36 قطعة بالإضافة إلى 6 حبات مجاناً، وزن القطعة 22.5 جرام سعر الحبة 24.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال بتوفير يصل إلى 20 ريال سعودي.



كيلو من الفول السوداني النيء بالقشر بسعر 11.95 ريال فقط.

فول سوداني محمص بالقشر مقابل 11.95 ريال أيضاً.

جوز بالقشر سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.



شوكولاتة فيريرو روشيه الشهيرة وزن 300 جرام سعر الحبة 29.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال، وتتميز الشوكولاتة بطعمها الرائع واحتوائها على مواد تمنح من يتذوقها سعادة كبيرة.

اشتري حبتان من الشوكولاتة المشكلة وزن الحبة نصف كيلو جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 71.90 ريال.

احصل على شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش وزن العلبة كيلو جرام وربع بسعر 58.95 ريال بدلاً من 114.95 ريال، وتوفير قدره 56 ريال سعودي.

احصل على عبوة من شوكولاتة جواهر جالكسي المشكلة وقدمها لأحبائك وأصدقائك خلال أيام العيد وزن العبوة 900 جرام سعودي بسعر 39.95 ريال للحبة بدلاً من 83.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية لعيد الفطر المبارك وفرص هائلة لربح الذهب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية لعيد الفطر المبارك وفرص هائلة لربح الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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