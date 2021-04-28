نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول في الأسبوع الثالث من شهر رمضان وتخفيضات رائعة من Alothaim في المقال التالي

بدأت عروض العثيم للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك وتسري العروض ابتداءً من يوم الأربعاء 15 رمضان وحتى يوم الثلاثاء 22 من رمضان الموافق 4 مايو أو حتى نفاذ الكمية، وتبدأ العروض تحت نفذ الشعار الذي اتخذته أسواق العثيم للشهر الكريم “في شهر الخير أسعارنا غير” للتعبير عن كم التخفيضات الهائلة التي يقدمها العثيم مول لعملائه في جميع فروعه، ويمكن للمتسوق التبرع بالهلل المتبقي للفقراء والمحتاجين، كما يمكن مساعدة العائلات المتعففة من خلال بطاقة اكتساب العثيم بتمرير الكود إلى المستفيد مباشرة ليشتري احتياجاته من السلع المعروضة في أسواق عبد الله العثيم. عروض العثيم الأسبوعية Alothaim market offers تتضمن العروض الجديدة كيلو من بسبوسة بسكويت اللوتس مقابل 21 ريال فقط بدلاً من 42 ريال بخصم يصل إلى 50%، وقد سبق وتحدثنا عن طريقة عمل البسبوسة في مقال سابق.

عرض مميز من العثيم على كريم دونات الشوكولاتة حيث يمكنك شراء 4 حبات مقابل 5.95 ريال بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

اشتري كيلو من البيتي فور الفاخر بالشوكولاتة والمكسرات المغذية مقابل 34.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال. معمول العيد اللذيذ بحشوة التمر الرائعة متوفر في جميع فروع العثيم بسعر 19.95 ريال للكيلو بدلاً من 32.95 ريال.

حلا جوز الهند والكرز والمعروفة في مصر باسم الشكلمة والتي تحدثنا عن طريقة إعدادها ضمن مقال حلاوة المولد ، احصل عليها الآن بسعر 24.95 ريال للكيلو بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من البرازق بسعر 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال، وهو نوع من أنواع الحلوى السورية وهو عبارة عن نوع من البسكويت المغطاة بالسمسم أو الفستق الحلبي.

يوجد أيضاً قرصان فاخر سعر العلبة 9.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

اشتري تشكيلة من الكحك والبيتي فور سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال، وقد سبق أن تحدثنا عن طريقة عمل كحك العيد في المنزل بطعم مميز مثل الجاهز. تخفيضات العثيم مول على الخضراوات والدواجن اشتري كيس من أفخاذ دجاج رفيعة وزن 900 جرام من شركة ساديا للدواجن مقابل 10.95 ريال فقط بدلاً من 17.25 ريال.

متوفر صدور دجاج طرية وزن الكيس كيلو جرام بسعر 20.95 ريال بدلاً من 30 ريال.

اشتري أي منتج من منتجات ساديا من الخضار بازيلاء خضراء أو ذرة حلوة أو فاصوليا خضراء مقطعة أو خضار مشكلة مع ذرة وزن الكيس 900 جرام سعر الحبة 9.95 ريال.



برجر بقري جامبو أو مشوي مدخن جامبو من إنتاج شركة ساديا سعر الحبة 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.



عبوة مرقة دجاج كنور تحتوي على 24 قطعة وزن القطعة الواحدة 20 جرام بسعر مميز فقط 11.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

اشتري حليب أبو قوس بودرة وزن العلبة 2500 جرام، بسعر 65.95 ريال بدلاً من 80.50 ريال.

عبوة شاي ليبتون فلة وزن 800 جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في الأسبوع الثالث من شهر رمضان وتخفيضات رائعة من Alothaim - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول في الأسبوع الثالث من شهر رمضان وتخفيضات رائعة من Alothaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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