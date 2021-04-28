كم عدد حروف اللغة الإنجليزية.. إجابة سؤال الحلقة 15 من مسابقة مهيب ورزان واسم الفائز بالحلقة 14

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محمد سياف - ابو ظبي - كم عدد حروف اللغة الإنجليزية كان هذا هو سؤال الحلقة رقم 15 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، وتحتل المسابقة مركزاً متقدماً في البحث عن إجابة السؤال اليومي الذي يتم طرحة في المسابقة الرمضانية على شاشة قناة إم بي مصر، ويبحث المصريون عن إجابة السؤال أملاً في الفوز بالجائزة المالية التي يمنحها برنامج رزان ومهيب في رمضان 2021.

كم عدد حروف اللغة الإنجليزية.. إجابة سؤال الحلقة 15 من مسابقة مهيب ورزان

ويعرض برنامج ومسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021، بشكل يومي على شاشة قناة إم بي سي مصر بعد منتصف الليل، ويتم طرح السؤال والإعلان عن الفائز في الحلقة التي تليها في اليوم الثاني، ويمكن للجميع في مصر الإشتراك بالمسابقة عن طريق إرسال الإجابة الصحيحة على رقم رقم 95451 من مصر لأي تليفون محمول، كما يمكن الإتصال من رقم 9229 للمغرب

وكان سؤال الحلقة 15 هو كم عدد حروف اللغة الإنجليزية، والإختيارات هي “24 أم 26 أم 28″، والإجابة الصحيحة هي 26 حرف، وتبدأ بحرف “a” وتنهي بحرف “z”.

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وكان الفائز بسؤال الحلقة 14 في برنامج مهيب ورزان هي ميادة عبد الرؤوف السيد من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي تمكنت من الفوز بـ100 ألف جنيه، والتي لم تكن مصدقة لخبر فوزها.