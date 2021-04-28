شوف عروض بنده الأسبوعية الجديدة للعيد وفرصة الفوز بجنيهات ذهب وجوائز أخرى كثيرة

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عروض بنده الأسبوعية الجديدة للعيد وفرصة الفوز بجنيهات ذهب وجوائز أخرى كثيرة كالفوز بسيارة، وسلاسل ذهب في جميع أسواقها تحت شعار جميع فروع بنده الجديدة المحمل بالكثير من الهدايا وهو (جبنا العيد بأكثر من مليون ريال)، كما تقدم بنده مسابقة القرقيعان وهي الإجابة عن أسئلة مثلاً كالأسئلة الحسابية، وكتابة الإجابة، وسوف يتم اختيار 20 فائز بطريقة عشوائية في يوم 20 رمضان، وللحصول على الجائزة لابد من مشاركة صور أطفالك بملابس القرقيعان، وعمل منشن لحساب بنده ليتم اشتراكك في المسابقة بشكل رسمي، وربح بطاقات سلتي بقيمة 500 ريال سعودي. أقوى عروض بنده الأسبوعية الجديدة تحت شعار جبنا العيد بأكثر من مليون ريال على الأجهزة المنزلية والكهربائية تقدم هايبر بنده عروض مميزة، وجوائز هائلة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك على الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات. احصل على محضرة طعام مولينكس، تساعدكِ على تحضير الطعام بشكل سريع فهي متعددة الاستخدام، يمكنك فرم اللحوم، والبصل، وغيرها، بسعر 199 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

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