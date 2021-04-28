نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري لتنظيف الشفاط في المطبخ والتخلص من الدهون بأقل مجهود ممكن في المقال التالي
يعتبر تنظيف الشفاط من الأشياء الضرورية التي يجب أن تقوم بها المرأة بشكل دوري، لأنه هو الجهاز المنزلي المسؤول عن شفط الروائح والدخان والبخار من المطبخ، والتي تنتج عن عملية تحضير الطعام، وتعتبر عملية تنظيف الشفاط بأي من أنواعه من العمليات الشاقة والصعبة للغاية، لأنه يتكون من مجموعة من الأجزاء بمختلف أنواعه، ولأن الدهون تتراكم عليه بشكل كبير للغاية في حالة عدم تنظيفه بانتظام، مما يصعب من عملية التخلص منها.
مكون سحري لتنظيف الشفاط
نقدم إليكم اليوم طرية مذهلة ومكون سحري لتنظيف الشفاط بفعالة وأمان، وبدون مجهود أو طاقة كبيرة، ففي حالة الشفاط العادي الذي يتم تركيبه في الحائط، والمعروف عنه الشفاط الشباك، يتم فك جميع أجزائه واستخدام مكون بسيط موجود في كل مطبخ، وهو الدقيق، يتم رش كمية من الدقيق على أجزاء الشفاط، وفركها عليه باستخدام قطعة من سلك الصحون الجافة، وسوف تلاحظوا زوال جميع الدهون بشكل سهل جداً.
طريقة تنظيف الشفاط المسطح
- يجب أن يتم التأكد أن البوتاجاز خالي تماماً من الأواني أو الأطباق، ويتم فصل الكهرباء عن الشفاط حفاظاً عل سلامة من يقوم بالتنظيف.
- يتم تنظيفه من الخارج باستخدام فوطة مبللة بالماء والصابون، للتخلص من الأتربة والأوساخ الموجودة على السطح الخارجي.
- أما من الداخل فسوف نحتاج إلى القليل من كربونات الصوديوم مع الماء والصابون لفعاليتها الكبيرة في القضاء على الدهون والتخلص من الأوساخ بشكل فعال وسريع.
- كما أنه من الممكن الاعتماد على أحد الحيل، والتي تتمثل في وضع إناء كبير من الماء على النار وتركه حتى يغلي تماماً.
- تتصاعد الأبخرة على الشفاط وتقوم بإذابة الدهون بشكل سريع وفعال.
- وهنا نبدأ بتنظيف الدهون بكل سهولة ولكن يراعى أن تكون النوافذ مفتوحة لتهوية المكان.
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