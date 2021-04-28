شوف عروض بنده هايبر بنده الجمالية للشعر والبشرة عروض العيد

عروض بنده هايبر بنده هذا الاسبوع مخصصة للعناية بجمال المرأة من خلال تقديم تنزيلات رائعة على منتجات العناية بالشعر والبشرة والجسم، حتى تستعد الفتيات لاستقبال العيد ببشرة نضرة متألقة، وشعر لامع وجذاب، عزيزتي يجب أن تدليلي نفسك وتعتني بها جيداً، حتي تصبحي أكثر جمالاً وأشراقاً، فالمرأة مثل الزهرة، التي يفوح عطرها، و يملأ الدنيا بهجة عند العناية بها، وإذا أهملتها تذبل كذلك هو حالك سيدتي امنحي نفسك فرصة لتكتشفي جمالك من خلال استخدام مايتناسب مع بشرتك، وشعرك من منتجات للحصول على النتيجة المطلوبة.

عروض بنده هايبر بنده الجمالية للشعر والبشرة عروض العيد

يقدم هايبر بنده عروض مذهلة على أنواع مختلفة من الشامبو والبلسم والكريمات التي تناسب جميع أنواع الشعر، من أجود الأنواع كل ماعليك هو أختيار النوع المناسب لك، ويتوافر هذا الأسبوع عرض 1+1 مجاناً فإذا كنتي من محبي إستخدام شامبو أو بلسم من الشركة العالمية لوريال الفيف أو بديل الزيت يمكنك الحصول على عبوتين بسعر واحد فقط ب 21،95 ريال، إذا كنت تعاني من قشرة الشعر المزعجة لديك الحل المناسب، وهو إستخدام شامبو هيد آند شولدرز ستلاحظين النتيجة بعد أول إستخدام سعر العرض ب 22،95 ريال.

عروض بنده الجمالية

تعشق النساء الحصول على لون شعر مختلف بين الحين والأخر كنوع من التغيير، والشعور بالتميز، ويلجأن إلى صالونات التجميل التي غالبا ماتكون باهظة الثمن، وبالأخص إذا كان الشعر طويل وكثيف أو حالك السواد، لذا يكون من الرائع معرفة كيفية صبغ الشعر من المنزل، من خلال شراء أنواع عالية الجودة من الصبغات ذات الألوان الطبيعية والخالية من الأمونيا، يوفر بنده عرض اشتر حبة والثانية هدية، أي كان نوع الصبغة مثل باليت، او كوليستون أو غارنيية وبيغين بدون أمونيا.

عروض العيد بنده

هايبر بنده لا يقدم فقط عروض نصف الثمن على المنتجات، بل هناك فرصة كبيرة للحصول على قسيمة قيمتها 500 ريال للذهاب إلى صالونات تجميل مختارة بعناية، وذلك عند شراء شامبو Dove، Clear، Sunsilk، tresemme ، يتوافر أيضا مجموعة بانتين المميزة للعناية بالشعر في المنزل، وتكون النتيجة مثل الصالونات، زيت الأرغان المغربي المشهور عالمياً بقدرته على علاج مشاكل الشعر الشائعة من تساقط، وقشرة، ويعمل على تطويل الشعر، وجعله أكثر كثافة متاح ب 39،95 ريال انتاج هيربال إيسنس.