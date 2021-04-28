نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير تخفيضات تصل الى خصم 50% بمناسبة شهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض مكتبة جرير الاسبوعية وتخفيضات تصل لخصم 50% على ملحقات الكمبيوتر بمناسبة شهر رمضان المبارك من العام 1442 هجريا، اعادة الله عليكم بالصحة و السلامة، وكما تعودنا من مكتبة جرير فى تخفيضاتها المذهلة، فقد جاء فى هاا الأسبوع بتنزيلات على منتجات لوازم واكسسوارات الكمبيوتر.

عروض مكتبة جرير تخفيضات تصل الى خصم 50% بمناسبة شهر رمضان 1442

جاءت عروض مكتبة جرير على الإكسسوارات ولوازم الكمبيوتر على عدة منتجات مثل حافظة كمبيوتر مع واقى شاشة لحمايتها، وأيضا يوجد لوحة مفاتيح سلكية (ستيل سيريس apex3.RGB) لمحبى الألعاب، وهذا كله بتخفيضات 52% على حافظات اللاب توب و 20% على لوحات المفاتيح.

عروض جرير على ماوس الألعاب والقرص الصلب المتنقل

أضافت مكتبة جرير تخفيضات أخرى على ماوس الألعاب البصرى (ستيل سيريس Rival 650) والقرص الصلب المتنقل (توشيبا كانفيو فالكس)، والذي تصل سعته التخزينية حتى 2 تيرا بايت، وذلك تجدوه بتخفيضات 20% على الماوس وأيضا على القرص المتنقل.

تخفيضات مكتبة جرير على حقيبة للكمبيوتر المحمول

بالإضافة لما سبق ذكره نجد خصومات مكتبة جرير أيضا لمحقات الكمبيوترعلى الحقيبة الخاصة به (اتش بى فوكس Top load value kit) ، والتي تمكنك من حمله معك في أي مكان، وبتخفيضات تصل الى 32% على هذا المنتج ومشتملاته.

خصومات جرير المستمرة

عروض وخصومات جرير ايضا تضم سماعات الرأس للألعاب ريزر نارى Essential مع ميكروفون مدمج به، بتخفيض 25%، وكذلك سماعات ريزر تريشر 7.1 لاسلكية مع ميكروفون قابل للسحب للخارج،وبهذا تتراوح التخفيضات ما بين 19% الى 25% فى عروض السعودية الاسبوعية.

وتوجد عروض وخصومات على منتجات كثيرة جدا، وهذا ما عودتنا عليه مكتبة جرير، ولا تضم التخفضات فقط الاكسسورات والملحقات ولوازم الكمبيوتر، ولكن يوجد أيضا عروض على منتجات اخرى ومتنوعة واشياء مختلفة.