- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج عروض العثيم الأسبوعية وأسعار الكعك والبيت فور في المقال التالي
كتالوج عروض العثيم ، منذ أيام قليلة هلا علينا شهر رمضان الكريم، ولكن كعادته كل عام يمر سريعاً دون أن نشعر، فنحن الآن في منتصف الشهر وبدأ الإستعداد لإستقبال العيد، ومن مظاهر البهجة في العيد الكعك والبيتي فور، لذا أهتم العثيم ماركت بتقديم عروض خاصة على كعك العيد سواء كان سادة أو بالحشو حسب الرغبة ب 29،95 ريال، متاح أيضا كيلو مشكل من البيتي فور متنوع والكعك والبسكويت كل ذلك فقط ب 29،95 ريال من أسواق العثيم، كيلو من أجود أنواع البيتي فور بالمكسرات والشوكولاتة اللذيذة ب 34،95 ريال، خصم 50% على الحلويات الشرقية العرض مستمر لمدة 7 أيام من الآن.
كتالوج عروض العثيم الأسبوعية وأسعار الكعك والبيت فور
عروض أسواق العثيم على اللحوم الطازجة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، يمكن طهي اللحوم بأكثر من طريقة، ولكن المشوية عادة ما تكون هي الأفضل سواء من حيث المذاق أو كونها صحية أكثر، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل اللحم المشوي بالمنزل شهي وصحي.
طريقة عمل اللحم المشوي
- سوف نحتاج لتلك الوصفة كيلو من اللحم ستيك مخصص لشواء، متاح في أسواق العثيم.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة من بهارات اللحم والبابريكا.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- الملح حسب الرغبة.
- ثوم مهروس.
طريقة التحضير
- نخلط بهارات اللحم والثوم والحبهان وكل المكونات سابقة الذكر معاً، للحصول على تتبيلة الشواء.
- تدهن شرائح الستيك بكمية بسيطة من الزيت النباتي على كلا الاتجاهين، بعد ذلك تتبل بالبهارات والثوم.
- نجهز شبكة الفرن ونضع عليها شرائح اللحم بعد تسخين الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة عالية 220 درجة، وتقلب اللحم كل خمس دقائق من أجل الحصول على شكل اللحم المشوي في المحلات الكبيرة.
- بعد ذلك نضع الشرائح في صينية الفرن ويتم تغطيتها جيداً بالفويل وتترك لمدة ساعه حتي تمام النضج.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف كتالوج عروض العثيم الأسبوعية وأسعار الكعك والبيت فور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.