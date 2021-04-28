شوف كتالوج عروض العثيم الأسبوعية وأسعار الكعك والبيت فور

كتالوج عروض العثيم ، منذ أيام قليلة هلا علينا شهر رمضان الكريم، ولكن كعادته كل عام يمر سريعاً دون أن نشعر، فنحن الآن في منتصف الشهر وبدأ الإستعداد لإستقبال العيد، ومن مظاهر البهجة في العيد الكعك والبيتي فور، لذا أهتم العثيم ماركت بتقديم عروض خاصة على كعك العيد سواء كان سادة أو بالحشو حسب الرغبة ب 29،95 ريال، متاح أيضا كيلو مشكل من البيتي فور متنوع والكعك والبسكويت كل ذلك فقط ب 29،95 ريال من أسواق العثيم، كيلو من أجود أنواع البيتي فور بالمكسرات والشوكولاتة اللذيذة ب 34،95 ريال، خصم 50% على الحلويات الشرقية العرض مستمر لمدة 7 أيام من الآن.

كتالوج عروض العثيم الأسبوعية وأسعار الكعك والبيت فور

عروض أسواق العثيم على اللحوم الطازجة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، يمكن طهي اللحوم بأكثر من طريقة، ولكن المشوية عادة ما تكون هي الأفضل سواء من حيث المذاق أو كونها صحية أكثر، ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل اللحم المشوي بالمنزل شهي وصحي.

طريقة عمل اللحم المشوي

سوف نحتاج لتلك الوصفة كيلو من اللحم ستيك مخصص لشواء، متاح في أسواق العثيم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من بهارات اللحم والبابريكا.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

الملح حسب الرغبة.

ثوم مهروس.

طريقة التحضير