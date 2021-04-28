نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اعرف آخر عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديدة على كل المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده تعد من أشهر الأسواق التجارية في الوطن العربي في بيع المنتجات الغذائية، وتقدم الكثير من العروض على السلع والتخفيضات الكبيرة مما جعلها تكتسب شهرة كبيرة، كما أنها تقدم تخفيضات كبيرة جدا خلال شهر رمضان على السلع الرمضانية، لذلك ينتظر هذه العروض الآلاف من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على السلع بأسعار مخفضة.

بنده

كانت الانطلاق الأول لها في المملكة العربية السعودية عندما تم إنشاء أول فرع لها هناك، ثم أخذت في التوسع في جميع أنحاء المملكة، حتى أصبح لها فرع في كل مدينة، ونتيجة لهذا النجاح الكبير التي حققته مجموعة بنده جعلها تقدم على إنشاء المزيد من الفروع والتوسع في دول عربية أخرى مثل الإمارات العربية ومصر والكويت وغيرهم من الدول العربية.

وتتميز بنده بالعروض الأسبوعية التي تقوم بطرحها في الأسواق، والتي تكون هي الأقل في الأسواق من حيث السعر والأعلى في الجودة، كما أنها تشتهر بالعروض الخاصة بشهر رمضان حيث تستطيع توفير جميع السلع التي يحتاج إليها المستهلك في هذا الشهر المميز.

كما أنها تتميز بأن أسعارها تناسب جميع المستويات الاجتماعية، حيث تصل التخفيضات إلى أكثر من 50% وتعد هذه النسبة أعلى قيمة تخفيض في المملكة، مما يجعلها تستحوذ على الأسواق التجارية لبيع المنتجات الغذائية، لأنها تقدم أقل الأسعار وأفضل المنتجات، فهي توفر كل ما يحتاج إليه المواطن داخل السعودية.

عروض بنده السعودية

يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن العروض الأسبوعية التي تقدمها بنده، حيث تقوم بتجديد تلك العروض كل أسبوع في رمضان ومن هذه العروض ما يلي:

سكر الأسرة 10 كيلو بسعر 95 ريال.

أرز الوليمة 5 كيلو بسعر 95.

حليب مجفف كامل الدسم من انكور 25 كيلو بسعر 39.95 ريال.

دجاج عدد 10 بوزن كيلو بسعر 95 ريال.

طريقة عمل فتة الباذنجان بالزبادي