نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم لشهر رمضان حتى 4 مايو بخصم 50% في اسواق العثيم مول othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عوض العثيم اليوم في شهر رمضان تستمر معكم طوال الأسبوع حتى يوم الثلاثاء، وتضم تشكيلة متنوعة من الحلويات الرمضانية بتخفيضات 50% من اسواق العثيم مول othaim market ، نظرًا لكونها أكثر ما يقبل على شراؤه المستهلك في الوقت الحالي، حيث تهتم أسواق العثيم بتقديم أسعار مخفضة على الأغذية، والأجهزة الكهربائية، ناهيك عن عروض الجوالات الذكية.

عروض العثيم اليوم لشهر رمضان حتى 4 مايو بخصم 50% في اسواق العثيم مول othaim market

عروض العثيم الاسبوعية تضم أجود أنواع الحلويات الشرقية، وتشكيلة فاخرة من التمور، بجانب خصومات الفاكهة والخضراوات الطازجة، وبدأت الخصومات منذ صباح اليوم الأربعاء 28 أبريل، وستسمر حتى يوم الثلاثاء 4 مايوم 2021، فلا تنسوا إغتنام الفرصة وشراء كل ما تحتاجون إليه من أغذية ومشروبات وأجهزة في اسواق العثيم قبل إنتهاء المدة.

عروض العثيم

وصلت الخصومات في العثيم حتى 50% على أسعار الحلويات الشرقية، والتي يتم تصنيعها من أجود أنواع السمن وشراب السكر، كما نجد في العثيم ماركت كذلك منتجات عيد الفطر من كعك، وبيتي فور، ومعمول، لكونها من الحلوى المتعلقة بعيد الفطر، والتي يستمتع بتناولها الكبير والصغير.

اسواق العثيم

بما أننا في شهر رمضان الفضيل، فلأنه من الطبيعي أن يقبل الناس على شراء التمور، حيث أنه لمن سنة حبيبنا المصطفى، صلى الله عليه وسلم، أن يفطر المسلم على شق تمرة، ناهيك عن ما بالتمر من فوائد كثيرة لصحة الجسم، وفيما يلي أسعار التمر في سوبر ماركت العثيم من أنواع العجوة، وعجينة التمر، والتمر السكري والصقعي، والتمر المكبوس.

العثيم مول

تحتوي الفاكهة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد بالبرتقال فيتامين ج الذي يساعد في تعزيز مناعة الجسم ومقاومته للأمراض، كما ينصح بتناول البطيخ في شهر رمضان لكونه يحتوي على نسبة وفيرة من الماء الذي يساعد في تقليل الشعر بالعطش، والصورة التالية توضح أسعار الفواكه في عثيم السعودية بالتفصيل.

عروض العثيم الطازج سردناها لكم في السابق بكل ما تحتويه من اسعار الحلويات الرمضانية، والفاكهة، والخضراوات، والتمر، وذلك حتى يتسنى لكم الإطلاع عليها فو نزولها، لكي تغتنموا فرصة تخفيضات العثيم ولا تفوتكم، وللمعرفة أفضل عروض السعودية تابعونا للإطلاع عليها قبل نفاذ الكمية.