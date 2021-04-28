نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أسبوع جديد في شهر رمضان أول أسبوع من مايو تخفيضات حتي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم أسبوع جديد في شهر رمضان الحالي وأول أسبوع من شهر مايو القادم وتخفيضات قوية في كل الفروع المنتشرة في السعودية وتخفيضات قوية تصل إلي 50% علي أصناف عديدة وأقسام مختلفة من عروض العثيم اليوم وكما تم التعود علي عمل العروض القوية في كل أسبوع جديد تتم علي عروض التجزئة أو عروض العثيم الترويجية في كافة الفروع ولكن تختلف العروض في أسواق العثيم التي يتم عملها في شهر رمضان الحالي حيث تكون العروض والتخفيضات بشكل أقوي من الأيام العادية ويقدم OTHAIM MARKET التخفيضات في الأقسام المتنوعة في كافة الفروع ومنها أقسام المواد الغذائية وأقسام الأجهزة الكهربائية وكافة ما يلزم المنزل السعودي من مواد نظافة وأقسام الورقيات ويتم عمل عروض العثيم الأسبوعية ويتم تخفيض السلع في هذا الأسبوع من شهر رمضان بنسبة قوية عن الأيام العادية وهي نسبة 50% مما يسمح لكافة المستهلكين باقتناء كل ما يلزمهم في هذا الأسبوع وفي هذا المقال سنتعرف علي عروض العثيم شهر رمضان وتخفيضات الأسبوع الجديد .

عروض العثيم أسبوع جديد في شهر رمضان وتخفيضات قسم الحلويات بكافة الفروع

من المعروف عن الحلويات سواء كانت الحلويات الشرقية أو الحلويات الغربية تكون ضرورية لجسم الإنسان مما تحتويه من سكريات تلزم الجسم لكي ما تمده بالطاقة علي مدار اليوم ويتم النصح بأكلها ولكن بنسب محدد منها ومن ضمن الفوائد التي تحتوي عليها الحلويات هي المكونات التي يتم صنعها بها فمثلاً هناك نوعيات من الحلويات يتم صنعها بزيوت نباتية والزيوت معروف عنها أنها ضرورية للجسم مما تحتويه علي مركبات طبيعية من البروتين وفوائد عديدة وأيضاً من ضمن المكونات التي يتم أضافتها علي الحلويات هناك البعض منها يتم إضافة المكسرات عليها ومعروف عن المكسرات أنها تحتوي علي زيوت عديدة تعود بفائدة كبيرة علي الجسم وأيضاً المعادن بكميات كبيرة بها وهي معادن الحديد والكلسيوم وفوائد أخري عديدة بالمكسرات وأيضاً هناك الحلويات التي يتم عليها التخفيضات في العثيم يتم تصنيعها بإضافة الفواكه عليها والجميع يعلم أن الفواكه تحتوي علي الكثير من الفوائد التي لا حصر لها وفيما يخص الأسعار الخاصة بالحلويات نتعرف عليها كالآتي :-

عرض التخفيض علي البسبوسه ببسكوت اللوتس وتخفيض سعرها إلي 50% بسعر 21 ريال بدلاً من 42 ريال سعودي . تخفيض السعر علي حلويات لقمة القاضي بنسبة 50% وسعر الكيلو 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي . عروض العثيم اليوم علي كريم دونات شكولاته وعلبة بها 4 قطع بسعر 5.95 ريال بدلاً من 7.50 ريال سعودي . تخفيضات أيضاً بنسبة 50% بكافة الفروع علي كحك سادة أو بملبن أو بتمر أو بقرفة سعر الكيلو 29.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال سعودي . تخفيض قوي علي كيلو معمول بالتمر وسعر الكيلو 19.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي . أسواق العثيم وتخفيضات قوية علي حلا جوز الهند والكرز وسعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال سعودي . تخفيضات أيضاً بنسبة 50% علي كيلو البرازق وسعر الكيلو بكافة الفروع 24.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال سعودي . OTHAIM MARKET وعرضه القوي علي 2 كيلو عجينة كنافة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 21.90 ريال . تخفيض السعر بنسبة 50% علي علبة قرصان فاخر وسعرها 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال سعودي . تخفيض قوي علي علبة كاملة من الرقاق وسعرها الحالي 7.95 ريال سعودي بدلاً من سعرها السابق 8.95 ريال سعودي .

العروض والتخفيضات القوية أيضاً بنسبة 50% في كافة الفروع علي أنواع عديدة من الفواكه

من المتعارف عليه منذ زمن أن الفواكه المتنوعة خلقها الله له المجد والكرامة والعزة بأنها تحتوي علي العديد من الفوائد وفي كل نوع من أنواع الفواكه تحتوي علي فوائد تختلف عن نوع أخر من الفواكه بفوائدها فمثلاً أذأ ما تحدثنا عن البرتقال فأنه يحتوي علي فيتامين سي بكميات كبيرة وأيضاً مركباته التي تحتوي علي عناصر تفيد البشرة والعديد من المركبات الطبيعية داخل البرتقال ، وأذأ ما تحدثنا عن البطيخ كفاكهه فمن المعروف عنها أنه يحتوي علي ألياف طبيعية تمد الجسم بفوائد عديدة من ضمنها أنه تزيد الإنسان من شعوره بالشبع لفترات طويلة مما يجعله لا يشعر بالجوع ولا يسعى للأكل مما يعود بمنافع عديدة علي صحته من ضمنها توازن وزن الجسم بشكل صحي وهناك الكثير من الفواكه بفوائدها العديدة وفي عروض العثيم الأسبوعية تم عمل التخفيضات القوية علي قسم الفواكه نتعرف عليها كالآتي :-

تخفيض سعر فاكهة الأفكادو وسعر الكيلو 8.95 ريال سعودي .

تخفيض سعر كيلو البطيخ في كل الفروع إلي 1.25 ريال سعودي .

تخفيض سعر كيلو البرتقال العصير إلي 2.95 ريال سعودي بكل الفروع .

عروض العثيم أسبوع جديد بشهر رمضان وسعر كيلو قرع أمريكي 3.95 ريال سعودي .

بشهر رمضان وسعر كيلو قرع أمريكي 3.95 ريال سعودي . تخفيض سعر القرع العسلي إلي 1.75 ريال سعودي بكافة الفروع علي مستوي السعودية .

سعر كيلو المنجو نوع السمكة بسعر 8.50 ريال سعودي بكافة الفروع .

سعر العلبة لفاكهة الفراولة تخفضها إلي 3.75 ريال سعودي بكافة فروع العثيم .

. سعر الكيلو للفلفل الأحمر والفلفل الأصفر بسعر 8.95 ريال سعودي بكافة الفروع .

العروض القوية بتخفيض بنسبة 50% علي أصناف متنوعة من العثيم

تقوم أسواق العثيم بعمل التخفيضات لأقسام عديدة وبعد أن عرضنا التخفيضات علي قسم الحلويات وقسم الفواكه في كافة الفروع المنتشرة في السعودية بأسبوع جديد من رمضان نستعرض أسعار بعض السلع المتنوعة في كافة الفروع التي تم أيضاً تخفيض السعر بنسبة 50% وهي تشمل السمن وأيضاً الرز الأبيض نوعية صن فليدج وأنواع أخري نتعرف علي أسعارها في السطور القادمة بشكل تفصيلي كالآتي :-

تخفيض سعر السمن نوع فارم وزن 1600 جرام بسعر 54.95 ريا سعودي . تخفيض سعر أرز صن فليدج كالروز وزن 5 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال سعودي . بسلة وخضروات مشكلة وفاصوليا خضراء من عروض العثيم اليوم وزن 800 جرام بسعر 7.95 بدلاً من 16.95 ريال . جبن المراعي كريم عدد 2 علبة وزن العلبة الواحدة 500 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 30 ريال سعودي . مناديل الوجه مشوار من العثيم 180 منديل 8 علب وزيادة 2 علبة بسعر 17.95 ريال بدلاً من 25.56 ريال سعودي . شكولاتة ماكنتوش quality street وزن 850 جرام بسعر 44.95 ريال بدلاً من 77 ريال سعودي .

عروض العثيم أسبوع جديد في شهر رمضان وينتهي في يوم 4 مايو القادم استعرضنا التخفيضات القوية بنسبة 50% في كافة الفروع وهناك العديد من السلع داخل العثيم يمكنكم التعرف عليها في الفروع المنتشرة في السعودية .