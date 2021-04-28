شوف عروض بنده جبنا العيد للسلع الغذائية وهدايا بأكثر من مليون ريال

عروض بنده لهذا الأسبوع تختلف كثيراً عن ما سبق حيث تحتفل مع عملائها القيمين باستقبال عيد الفطر المبارك بتقديم أفضل العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية الأساسية والمختلفة تحت شعار جبنا العيد، وبالإضافة إلى التخفيضات المذهلة إلا أن مجموعة بنده هايبر بنده السعودية لم تكتفي بذلك بل قامت بعمل مسابقة ربح بجنيهات ذهب سعودية للمشتركين، حيث أن شروط هذه المسابقة تنطبق على جميع فروع هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية وفي الفقرة التالية نستعرض شروط وأحكام المسابقة.

شروط وأحكام مسابقة بنده للفوز بالجنيهات الذهب:

يتم اختيار الفائزين عشوائياً بعد الانتهاء من عملية الشراء.

يجب الانتهاء من الشراء قبل إعلان الرابح.

تظهر رسالة الرابحين على الفاتورة وشاشة الكاشير.

الهدية عبارة عن جنيه ذهب سعودي.

بعد الإعلان عن الفائز يجب عليه الذهاب إلى مدير المحاسبين لإدخال بياناته الشخصية.

بعد ذلك يتم التواصل مع الفائزين بعد الانتهاء من الحملة.

عروض بنده على السلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية:

تقدم بنده مجموعة من العروض التنافسية بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك بحيث تمثل فرصة عظيمة للتسوق ولكي تستطيع كل أم تقديم أفضل ما لديها من أكلات ووصفات للاحتفال بعيد الفطر مع عروض منتجات بنده.

فيمكنك عمل ألذ كبسة سعودية مع أرز سيلا بسمتي الوليمة فقط بسعر 58.95 ريال سعودي للعبوة وزن 10 كيلو.

وعمل أفضل أنواع الصواني والوجبات باستخدام دجاج دو مثل صينية المكرونة بالفراخ والعديد من الأصناف حيث تقدم بنده عروض كرتونه دجاج دو فقط بسعر 86.95 ريال سعودي.

عروض اللحوم والدواجن الطازجة:

تعتبر فقرة عروض اللحوم والأسماك والدواجن من الفقرات الأساسية في عروض بنده والتي يهتم الكثير من العملاء بالاطلاع عليها فهي فعلاً من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت ولا تخلوا منها مائدة كل منزل، ولكن في الأعياد فإن كل أم تبدع في إعداد تشكيلات متنوعة من أطباق اللحوم والدواجن.

لعمل أفضل صينية مكرونة بالبشاميل تقدم لكي بنده كاو لحم مفروم بقري برازيلي/كولومبي بسعر 22.95 ريال فقط.

أما لعمل أجمل الطواحين تقدم لكي كيلو لحم عجل قطع بالعظم بسعر 39.95 ريال.