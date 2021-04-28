شوف أفضل عروض الجوالات في جرير وتخفيضات حصرية تتعدى 35% على أرقى الجوالات الشهيرة.. اليكم الأسعار الجديدة

أفضل عروض الجوالات في جرير، مكتبة جرير jarir bookstore مكتبة جرير تعددت فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة جرير تم تأسيسها في عام 1964م كمكتبة صغيرة وبعد ذلك توسع مشروعه وبدأ في فتح فرع ثاني في الرياض لبيع منتجات التكنولوجيا والإلكترونيات ولذلك مكتبات جرير أصبحت شركة رائدة في الشرق الأوسط.

مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية

تعد مكتبة جرير من أكبر الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، والأغراض المباعة في المكتبة تتمثل في الأدوات المكتبية والمدرسية والوسائل التعليمية المختلفة والمطبوعات والكتب العربية والإنجليزية وأيضاً أدوات الرسم والأدوية اليدوية المختلفة ولوازم أجهزة الحاسب الآلي وأيضاً جرير يقوم ببيع أجهزة هواتف المحمول والأجهزة البصرية والسمعية والتصوير وغير ذلك فمنتجات مكتبات جرير لا تعد ولا تحصى.

عروض جرير اليوم

يقع المركز الرئيسي لمكتبة جرير في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وجرير تعمل من خلال قسمين وهما البيع بالتجزئة والبيع من خلال الإنترنت.

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