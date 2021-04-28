نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض الجوالات في جرير وتخفيضات حصرية تتعدى 35% على أرقى الجوالات الشهيرة.. اليكم الأسعار الجديدة في المقال التالي
أفضل عروض الجوالات في جرير، مكتبة جرير jarir bookstore مكتبة جرير تعددت فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة جرير تم تأسيسها في عام 1964م كمكتبة صغيرة وبعد ذلك توسع مشروعه وبدأ في فتح فرع ثاني في الرياض لبيع منتجات التكنولوجيا والإلكترونيات ولذلك مكتبات جرير أصبحت شركة رائدة في الشرق الأوسط.
مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية
تعد مكتبة جرير من أكبر الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، والأغراض المباعة في المكتبة تتمثل في الأدوات المكتبية والمدرسية والوسائل التعليمية المختلفة والمطبوعات والكتب العربية والإنجليزية وأيضاً أدوات الرسم والأدوية اليدوية المختلفة ولوازم أجهزة الحاسب الآلي وأيضاً جرير يقوم ببيع أجهزة هواتف المحمول والأجهزة البصرية والسمعية والتصوير وغير ذلك فمنتجات مكتبات جرير لا تعد ولا تحصى.
عروض جرير اليوم
يقع المركز الرئيسي لمكتبة جرير في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وجرير تعمل من خلال قسمين وهما البيع بالتجزئة والبيع من خلال الإنترنت.
اسعار الجوالات في جرير
- عروض جرير للجوالات هاتف موتورولا جي 30، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون السماوي باستيل الجيل الرابع 4 جي، فهو من أفضل أنواع الهواتف التي ظهرت في عام 2021م وبلغ سعره 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف فيفو واي 51 بسعة حجم “128 جيجابايت” تيتانيوم بافوتي الجيل الرابع 4G، فهو من الهواتف ذو فئة متوسطة فقد يبلغ سعره 949 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف شاومي ريدمي نوت 9 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود المظلم وصل سعره إلى 969 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو، هاتف آيفون 11 وهو يمتلك العديد من المميزات والتي منها ذاكرة “64 جيجابايت” بمعالج قوي ووصل سعر في مكتبة جرير إلى 2999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هاتف هواوي نوفا 7 وهذا النوع من الهواتف من الفئة المتوسطة أيضاً فيكون بذاكرة “64 جيجابايت” أما بالنسبة لرام فيكون 8 جيجا رام، ووصل سعره إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف شاومي ريدمي 10 من الهواتف التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة لما يحتويه من مميزات مختلفة والتي منها أنه يمتلك ذاكرة بسعة “64 جيجابايت” و8 جيجا رام أما عن سعره في أسواق جرير فوصل إلى 1699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف شاومي 10 تي برو بسعة حجم “256 جيجابايت” 8 جيجا بايت رام، وصل سعره في أسواق جرير إلى 1999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2099 ريال سعودي.
- s20 ultra جرير، هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا من الهواتف التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة فهو يمتلك العديد من المميزات والتي منها جودة الشاشة وسعة حجم الهاتف التي تصل إلى “256 جيجابايت” 8 جيجا رام ووصل سعره إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.
- سامسونج s20 الترا جرير، هاتف جالكسي اس 20 الترا من الهواتف ذو استعمال جيد حيث أن هذا الهاتف نال الإعجاب من العديد لما يحتويه من مميزات والتي هي ذاكرة حجم “128 جيجابايت” و12 رام جيجا بايت ووصل سعره إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أفضل عروض الجوالات في جرير وتخفيضات حصرية تتعدى 35% على أرقى الجوالات الشهيرة.. اليكم الأسعار الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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