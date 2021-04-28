نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الاسبوعية الآن بالمملكة على السلع الغذائية المتعددة في اطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك في المقال التالي
أقوى عروض العثيم الاسبوعية الآن، شركة عبد الله العثيم من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث أنها تمتلك سلسلة أسواق تمتد في مدن المملكة، والمقر الأساسي للعثيم يكون في الرياض، وفي هذا المقال سنتعرف سوياً على أفضل العروض المقدمة من العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية
تشتهر أسواق عبدالله العثيم بكونها من أكبر أسواق الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية وأيضا بكون أسواق عبد الله العثيم كانت أساسا لتوفير السلع الأساسية والغذائية للعملاء، ولكن لم تلبث إلا أن عملت على توسيع النشاط ليشمل السلع الترفيهية والالكترونية والتعليمية، ومازال العثيم مستمر في توسيع النشاط والمنتجات.
نبذة عن شركات العثيم في السعودية
متجر العثيم يتميز بخبرة 60 عاماً حيث أنه من المتاجر الرائد في مجال الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، فالشركة تأسست في عام 1956م وفي هذا الوقت كانت الشركة تحت مسمى مؤسسة صالح العثيم للتجارة، أما في عام 2005 فتم تغيير الشركة القابضة من مجرد منظومة استثمارية إلى منظومة متكاملة.
تخفيضات العثيم في السعودية خلال شهر رمضان المبارك
- عروض العثيم الاسبوعية البرتقال يحتوي على العديد من الفيتامينات والتي منها فيتامين سي الذي يقوم بدوره في علاج العديد من الأمراض المختلفة والتي منها تقوية المناعة، ووصل سعره في أسواق العثيم إلى 2.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين الموز يحتوي على العديد من الألياف فيمدنا بالشعور بالشبع ولذلك فهو مناسب للتخسيس، ووصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية لحم عجل بلدي بدون عظم من اللحوم التي تتميز بالطعم الشهي ويمكننا تحضيره بأكثر من وصفة مختلفة، أما عن سعره فقد وصل إلى 44.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم البصل الأحمر من الخضروات التي لا يخلو أي منزل منها فهو يحارب البكتيريا ويقوي من مناعة الجسم، ووصل سعره إلى 2.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين البطاطس من الخضروات التي تدخل في طهي العديد من الأكلات المختلفة كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف والبروتينات، وبلغ سعر البطاطس في أسواق العثيم إلى 2.45 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم الخوخ من الفواكه المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فهو بروتين جيد وله العديد من الفوائد المختلفة على رأسها تقوية مناعة الجسم، وبلغ سعره إلى 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم الليمون بديلاً لفيتامين سي ولذلك ينصح العديد من الأطباء بتناوله باستمرار لتقوية الجسم وحماية العضلات، ووصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم الفلفل البارد الأخضر وصل سعره إلى 4.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب الجزر غني بالمعادن الأساسية والألياف والفيتامينات فتناول نصف كوب من الجزر يومياً يمدنا ببروتين وكالسيوم بنسبة 33.00، ووصل سعره في أسواق متجر العثيم في المملكة العربية السعودية إلى 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم القهوة تحتوي على الكافيين التي تساعد النساء في التخلص من الإرهاق كما أنها تقلل من حجم الأوعية الدموية، وبلغ سعر القهوة إلى 33.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده سعر الأفوكادو وصل إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعر القرع الأمريكي وصل إلى 3.45 ريال سعودي، سعر برتقال أبو صرة وصل إلى 5.45 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم طماطم شيري علبة وصل سعرها إلى 2.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه زيتون يوناني كلاماتا جامبو وصل سعره إلى 23.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم جبن سول دوبل كريم هنغاري وهي من أفضل أنواع الجبن على الإطلاق وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم سعر الزنجبيل وصل إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعر حمص الحب وصل إلى 8.50 ريال سعودي، فهما نوعان أساسيان في البهارات فيتم استخدامهم في الكثير من الأكلات وبالطبع لا يخلو أي منزل منهم.
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