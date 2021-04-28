شوف أقوى عروض العثيم الاسبوعية الآن بالمملكة على السلع الغذائية المتعددة في اطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أقوى عروض العثيم الاسبوعية الآن، شركة عبد الله العثيم من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث أنها تمتلك سلسلة أسواق تمتد في مدن المملكة، والمقر الأساسي للعثيم يكون في الرياض، وفي هذا المقال سنتعرف سوياً على أفضل العروض المقدمة من العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

تشتهر أسواق عبدالله العثيم بكونها من أكبر أسواق الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية وأيضا بكون أسواق عبد الله العثيم كانت أساسا لتوفير السلع الأساسية والغذائية للعملاء، ولكن لم تلبث إلا أن عملت على توسيع النشاط ليشمل السلع الترفيهية والالكترونية والتعليمية، ومازال العثيم مستمر في توسيع النشاط والمنتجات.

نبذة عن شركات العثيم في السعودية

متجر العثيم يتميز بخبرة 60 عاماً حيث أنه من المتاجر الرائد في مجال الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، فالشركة تأسست في عام 1956م وفي هذا الوقت كانت الشركة تحت مسمى مؤسسة صالح العثيم للتجارة، أما في عام 2005 فتم تغيير الشركة القابضة من مجرد منظومة استثمارية إلى منظومة متكاملة.

تخفيضات العثيم في السعودية خلال شهر رمضان المبارك