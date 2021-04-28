نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده في رمضان وتخفيضات كبيرة على الأغذية المجمدة ولفترة محدودة في المقال التالي
أقوى عروض هايبر بنده في رمضان، أفضل العروض من متاجر هايبر بنده ماركت، تقدم اسواق هايبر ماركت بنده تخفيضات مميزة ومناسبة للأسعار لتقديمها للعملاء الكرام وذلك من خلال أنها تقوم بعمل خصومات كبيرة بكافة أماكن البيع سواء سوبر بنده أو هايبر بندة، ولقد حضرنا لكم اليوم لتقديم عروض الأسعار والخصومات من مجلة بنده على كافة منتجات ينده سواء كانت منظفات أو منتجات الأجبان أو الأجهزة الكهربائية أوالدواجن واللحوم وغيرها، تابعونا للتعرف على المزيد.
عروض بنده اليوم وأضخم تخفيضات
تقدم من شركة بنده السعودية، تخفيضات هايبر بندة بمناسبة شهر الخير سوف تستمر ولا تنتهي وتظل بنده في تقديم خدماتها الأفضل للعملاء الكرام، وخصومات الأسبوع الثاني من شهر الخير شهر رمضان الكريم المتميزة في الأسبوع الثاني، وهي مستمرة حتى ثلاثة أيام ابتداء من 27 من أبريل وهذه الخصومات سوف يتمتع بها عملاء بنده لجميع الأقسام و في جميع الفروع.
بنده اليوم وتخفيضات بنده
تعرف معنا اليوم على عروض بنده، حيث أنها تقدم الكثير من العروض على كثير من المنتجات التي تقدمها أسواق بندة ومنها سلطة البصل الأحمر، جبنة الفيتا، وهناك أيضاً عروض على عروض التفاح الأحمر الإيطالي، الإضافة إلى العروض المقدمة على اللحوم الطازجة وتشتمل على مكعبات اللحم الكولومبي، واللحم المفروم الكولومبي، كما تقدم أيضاً خصومات المنتجات الطازجة تستمر حتى ثلاثة أيام ، فتابع معنا لتتعرف كل ماهو جديد.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع على المنتجات الغذائية المجمدة
- عروض هايبر بندة جدة خضار مشكل مونتانا، وزن 400 جرام/ بروكلي وزن 250 جرام، ومن الفوائد التي تعرف بها الخضروات أنها تساعد في خسارة الوزن عند طهيها بالشكل الصحي، مهمة جداً لصحة الجنين والحامل، تعزز من مناعة الجسم، كما أن للبروكلي العديد من الفوائد الهامة مثل أنه يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان ويقي من الإصابة بالشيخوخة، ويعزز عملية الهضم، عدد 2 حبة بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم فراولة مجمدة داري/ مونتانا، وزن 1 كيلو جرام، تعمل الفراولة على امتصاص الحديد من الطعام، وتنظم مستوى ضغط الدم بالجسم، كما تخفض الإصابة بالجلطات الدموية، وتعزز من صحة القلب، عدد 2 حبة بسعر 13.50 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة قلقاس مع الخضرة/ فاصوليا خضراء/ ملوخية مونتانا، وزن 400 جرام، القلقاس من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والكثير من الفيتامينات كما أنه يحسن من صحة العيون، والفاصوليا الخضراء تتميز بانخفاض السعرات الحرارية بها كما أنها تساعد على تنشيط انزيمات الكبد، وأما عن فوائد الملوخية فهي تحمي الجسم من الاصابة بالعدوى والفيروسات كما أنها تقوي الجهاز المناعي للجسم، عدد 2 حبة بسعر 5.50 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع فيليه سمك ابيض اسماك، وزن 1 كيلو جرام، وللسمك الكثير من الفوائد مثل أنه يعمل على نمو عمل الخلايا العصبية والدماغ، كما أنه يعمل على تعزيز صحة القلب، يحد من الإصابة من التهابات المفاصل، عدد 1+1 بسعر 38.50 ريال سعودي بدلاً من 77 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده لب الجوافة داري/ مونتانا، وزن 1 كيلو جرام، ويعمل لب الجوافة على خفض ضغط الدم العالي، والتحكم بالوزن، تخفف من الإصابة بالإمساك، كما انه يخفض من خطر الإصابة بالسرطان عدد 2 حبة بسعر 12.95 ريال سعودي.
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