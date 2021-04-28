نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dreem الموسم الرابع من مصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادت مسابقة الحلم 2021 للموسم الرابع من أجل تحقيق أحلام المشاهدين، بأكبر جائزة على الإطلاق في الشرق الأوسط بمقدار ثلاثة مليون دولار أمريكي وخمسمائة ألف، وللاطلاع على شروط المسابقة وكيفية الاشتراك وأرقام الاتصال تابع معي، كما يتم نقل المسابقة الكبيرة على قناة ام بي سي في تمام الساعة الثامنة من كل خميس بالسحب الكبير على الهواء مباشرة.

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نتيجة سحب مسابقة الحلم

أعلن مصطفى الأغا في الأيام الماضية عن نتيجة سحب المتسابق الأول والذي حصل على 125 دولار أمريكي، وسوف يعلن عن نتيجة سحب المتسابق الثاني والذي سوف يحصل على مبلغ ربع مليون دولار أمريكي، وهو ما ينتظره الكثير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم.

موعد سحب مسابقة الحلم

بالفعل قد تم الإعلان عن مواعيد السحب للأسابيع الماضية عبر قناة ال إم بي سي ، وسوف يقوم مصطفى الأغا بالإعلان عن موعد السحب الثاني من خلال برنامج صدى الملاعب خلال الأيام المقبلة، وأكد على أن السحب سوف يتم كل سب من كل أسبوع كما حصل في الأسابيع الماضية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يستطيع أي مواطن في جميع أنحاء الدول العربية الاشتراك في مسابقة الحلم فهي ليست مخصصة لبلد معينة وللاشتراك يجب إتباع الخطوات التالية:

تقوم بإرسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمة حلم أو كلمة دريم من خلال الأرقام التي سوف نذكرها لكم لاحقًا.

ويمكنك الاتصال بالرقم المخصص لكل بلد بدلًا من إرسال رسالة نصية.

بعد ذلك سوف تصل لك عدة أسئلة ، قم بالإجابة عليها، وبإتمام هذه الخطوات تكون قد اشتركت بالفعل في مسابقة الحلم.

أرقام مسابقة الحلم

أرقام مسابقة الحلم

تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الرقم الدولي من أي بلد في حالة عدم وجود اسم دولتك وهو:00882161011092

أرقام مسابقة الحلم في مصر

تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الرقم الدولي من أي بلد في حالة عدم وجود اسم دولتك وهو: 00882161011092

وللاتصال من مصر يمكنكم الاتصال على الرقم التالي:95450

وللاتصال من دول الخليج فيما يضم ( السعودية – الإمارات – البحرين – عمان) تتصل على الأرقام التالية:96922- 50640-4141

وللاتصال من دول الشام العربي ( العراق – الأردن – فلسطين – سوريا ) يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية : 2266- 2180 – 1200 – 98880- 98858-1623- 6750- 1736

وللاتصال من دول المغرب العربي وشمال أفريقيا( المغرب – تونس ) من خلال الأرقام التالية: 9669- 85988- 85988

وللاتصال على دولة موريتانيا من خلال هذا الرقم:1559