نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوى عروض وتخفيضات العثيم اليوم ومهرجان تحطيم الاسعار لشهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات العثيم اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك والتي يفاجأ بها جميع عملائه الكرام محبين زيارة المتجر باستمرار، فأسواق عبد الله العثيم دائماً في خدمة عملائها وتقدم لهم كل ما يرغبون من سلع متجددة ومتنوعة والجودة هو أكثر ما يميز العثيم عن غيره من الأسواق الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، فمن خلاله يتمكن العميل من أن يحصل على كل احتياجاته من مكان واحد ولا يحتاج للذهاب هنا وهناك لاقتناء احتياجاته.

عروض وتخفيضات العثيم اليوم

في شهر الخير يقدم العثيم الكثير من المنتجات التي تكون تحت أمر العميل مع أقوى العروض والتخفيضات التي ليس لها مثيل في أي مكان بأرجاء المملكة، من خلالنا تجد ما تحتاج له دون أن تشعر بالعناء والتعب من الازدحام في الأسواق ونقدم لكم ما يلي:

يقدم العثيم خصم بقيمة 50% صينية الكنافة بالكريمة اللذيذة وتكون بسعر 30 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى القطايف بالمكسرات المحببة لدى الصغار والكبار فال كيلو منها يقدر بثمن 29.95 ريال.

وعجينة السمبوسة لتقومي سيدتي بتحضيرها بنفسك في البيت والذ من الجاهزة ال كيلو منها بسعر 17.50.

وكيلو بلح الشامي الشهي والمحبب وجوده فى شهر رمضان بالاخص 17.50 ريال سعودي.

كما وضع العثيم خصم بقيمة 50% على سويسرول الكنافة بالشوكولاتة اللذيذة ليصبح بـ 11 ريال سعودي.

أقوى عروض أسواق العثيم الرمضانية

تقدم أسواق عبد الله العثيم الكثير من المنتجات والسلع الذي يحتاج لها المستهلك تقريباً كل يوم وأكثر ما لا يمكن الاستغناء عنه في كل بيت الخضروات والفاكهة الشهية والطازجة ومنها ما يلي:

سعر كيلو قرع الطازج 1.75 ريال سعودي المحبب لدى الكثير من الاشخاص.

خس الايس بيرج الطازج متوفر في العثيم بسعر متميز 4.50 ريال سعودي الملئ بالفيتامينات.

أما الكمثرى روزماري الكيلو منها بسعر 6.50 ريال سعودي وهى من الفواكهه الصيفيفه اللذيذة.

كيلو قرع أمريكي بـ 4.45 ريال وهو يطهى باكثر من طريقة بالحلو والحادق.

كوسا خضراء طازجة تصلح للحشو بسعر 4.25 ريال سعودي الكيلو ومليئه بالحديد ومفيده جدا للاطفال.

ولكن الطماطم شيري كاسة الكيلو بسعر 3.95 ريال سعودي وهى من الخضروات الاساسيه الازم توافرها فى كل منزل.

كيلو الفلفل الحار الأخضر 4.45 ريال سعودي وهو من الخضروات المفيدة.

تخفيضات العثيم على التمور

يعتبر العثيم أفضل الأسواق التي تقدم لعملائها الكرام أجود أنواع التمور وهى من احد اهم السلع المفيده للاطفال والكبار ويكثر شراؤها فى شهر رمضان المبارك ومن أهم عروضنا التالي: