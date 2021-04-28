نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض لاب توب جرير اليوم والشاشات الذكية وتخفيضات تصل الى 40% على العديد من العلامات التجارية في المقال التالي
أحدث عروض لاب توب جرير اليوم، تقدم مكتبات جرير جميع الخدمات المكتبية لليوم، تمتلك مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية العديد من الفروع في الداخل والخارج، تسعى مكتبة جرير دائمًا لتلبية احتياجات جميع العملاء، لذلك تحتوي هذه المكتبات على ما يحتاجه الطلاب من جميع الأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة الكمبيوتر وجميع التخفيضات الكبيرة على قطع الغيار، مثل تخفيضات جرير للهواتف المحمولة، ومبيعات ألعاب جرير، وخصومات iPhone X جرير، ومبيعات جرير لأجهزة الكمبيوتر المحمول، وجرير آيباد برو، وأسعار اللابتوب السعودية في مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية.
عروض جرير اليوم
تعتبر شركة جرير بالمملكة العربية السعودية من أشهر الشركات التي تبيع جميع المنتجات، بالإضافة إلى المستلزمات المكتبية والأجهزة الإلكترونية المختلفة والهواتف المحمولة، الأمر نفسه ينطبق على الأدوات المكتبية والمستلزمات المدرسية المختلفة، لذا فإن جرير هو المكان الذي يجد فيه العملاء جميع احتياجاتهم المختلفة، ويعتبر خصم جرير الأكثر شعبية في المملكة بسبب التخفيضات الضخمة للمنتجات الترحيبية من إنتاج الشركة على جميع الأدوات.
jarir bookstore مكتبة جرير
عروض جرير الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر شركة جرير في المملكة العربية السعودية من الشركات القليلة المتميزة في هذا المجال، حيث تتخصص هذه الشركة في بيع ما يحتاجه الطلاب وقد بحثوا عن جميع الأدوات والكتب والمستلزمات المدرسية، جميع المنتجات والأدوات والإلكترونيات التي يريدها العملاء.
اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير والشاشات
- تخفيضات جرير LG 55UP7750PVB، مقاس 55 بوصة، 4K Ultra HD LED، تلفزيون ذكي، أسود، السعر 3299 ريال بدلاً من 4799 ريال.
- عرض جرير LG 65UP7750PVB، مقاس 65 بوصة، 4K Ultra HD LED، تلفزيون ذكي، أسود، 4199 ريال سعودي بدلاً من 6099 ريال سعودي.
- لابتوب جرير MSI أفضل من GF 63 ،10SCXR، كمبيوتر محمول للألعاب، 15.6 بوصة، الجيل العاشر Intel Core i7-10750H ، NVIDIA GeForce GTX 1650 4 جيجا بايت، 512 جيجا بايت SSD، بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير كمبيوتر محمول Huawei Mate Book D 15، مقاس 15.6 بوصة، (الجيل الحادي عشر) Intel Core i5-1135G7 ،Intel Iris Xi Graphics، سعة 512 جيجا بايت SSD NVMe M.2، السعر 3899 ر.س
- لابتوب جرير Huawei Mate Book D 16، كمبيوتر دفتري، 16 إنش، AMD Ryzen 5-4600 H ،AMD Radeon Vega 8 ، سعة 512 جيجابايت SSD NVMe M.2، السعر 4199 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير Huawei، Nova 7،256 GB، Space Silver، 5G، بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير هاير H65S6UG، مقاس 65 بوصة، بدقة 4K Ultra HD ،HQLED، تلفزيون ذكي، أسود، بسعر 3049 ريال سعودي بدلاً من 5049 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ASUS TUF Gaming A17 FA706 كمبيوتر محمول للألعاب، مقاس 17.3 بوصة، 7-4800 H AMD Ryzen ، NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB ، 512GB SSD NVMe M.2، سماعة الواقع المتوافقة افتراضيًا تبلغ 3999 ريالًا سعوديًا بدلاً من 4699 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير كمبيوتر محمول للألعاب ASUS ROG Zephros G14 GA 401، مقاس 14 بوصة، 7-4800 HS AMD Ryzen ، NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB ، 1 تيرابايت SSD ، PCIe NVMe M.2، متوافق مع نظارات الواقع الافتراضي، 5999 ريال سعودي بدلاً من 6399 ريال سعودي.
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