نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العيد من هايبر بنده السعودية في المقال التالي

يقوم هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بتقديم أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يقوم هايبر بنده بعرض منتجاته الجديرة بالثقة من قبل العملاء سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة، ومن أهم العروض التي قام هايبر بنده بطرحها إلى السوق هي عروض الهواتف الذكية وشاشات التلفاز ومخبوزات العيد كما يقدم تشكيلة رائعة مكونة من المكسرات والتوابل، وكثير من العروض الأخرى، وتكون العروض سارية من تاريخ السادس عشر من رمضان الموافق يوم الأربعاء إلى الثاني والعشرون من رمضان الموافق يوم الثلاثاء 1422ه‍ وحين تقوم بالتسوق من هايبر بنده يمكن أن تكون من احد المحظوظين وتقوم بالفوز بجنيهات ذهبية. عروض هايبر بنده الأسبوعية على الهواتف المحمولة يمكنك شراء أحد الهواتف المعروضة أمامك بأقل الأسعار من هايبر بنده. قم بشراء هاتف سامسونج أي 02 أس بسعر 475 ريال سعودي فقط لا غير وهو من أحد الهواتف الداعمة لشبكات ال4g.

اشتري هاتف سامسونج أي 31 الذي يدعم شريحتين SIM بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 989 ريال سعودي.

احصل على هاتف سامسونج نوت 10 لايت بمساحة 128 جيجا بايت بسعر 1499ريال سعودي بدلا من 2199 ريال سعودي.

اشتري هاتف نوكيا 204 بمساحة شاشة 6.5 بوصة وبمساحة تخزين 32 جيجا بايت.

احصل على جهاز لينوفو كي 12 بسعر 479 ريال سعودي بدلا من 599ريال سعودي، يأتي الهاتف بمساحة ذاكرة 4 جيجا بايت.

قم بالحصول على هاتف هواوي واي 8بي، يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10,0وبمساحة بطارية تبلغ 4000 ملي أمبير.

اشتري هاتف سامسونج أي 51 بسعر949 ريال سعودي بدلا من 1209 ريال سعودي، يأتي الهاتف بوزن 172 جرام مع شاشة سوبر اموليد بحجم ستة ونصف بوصة.

احصل على هاتف لينوفو كي 13 بسعر 399 ريال سعودي، يأتي الهاتف بمساحة ذاكرة تبلغ RAM 4 ومساحة شاشة بحجم 6.8 بوصة، و بمعالج سناب دراجون 665.

اشتري هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال سعودي، يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128جيجا بايت، وبمساحة ذاكرة 4 جيجا رام، وبنظام تشغيل أندرويد 10.

قم بالحصول على هاتف نوكيا 304 بسعر 499 ريال سعودي بدلا من 575 ريال سعودي، يدعم الهاتف كاميرا التصوير الواسع ، ويأتي بمساحة تخزين 64 جيجا بايت، ومساحة بطارية 4000 ملي أمبير. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العيد من هايبر بنده السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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