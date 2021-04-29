انت الان تتابع تفاصيل خبر في أي قارة تقع جزر المالديف.. إجابة سؤال الحلقة 16 في مسابقة مهيب ورزان رمضان 2021 لربح 100 ألف جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كان سؤال اليوم هو في أي قارة تقع جزر المالديف وذلك في الحلقة رقم 16 من مسابقة مهيب ورزان في رمضان 2021 والذي يذاع يومياً على شاشة قناة إم بي سي مصر بعد منتصف الليل، وفي كل يوم يتم الإعلان عن فائز جديد بجائزة قدرها 100 ألف جنيه مصري، وكان الفائز في الحلقتين الماضيتي من مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية ومدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

في أي قارة تقع جزر المالديف.. سؤال الحلقة 16 وإجابته

ويمكن للجميع المشاركة في مسابقة مهيب ورزان برمضان 2021، وذلك عن طريق إرسالة رسالو بالإجابة الصحيحة لرقم 95451 من مصر وذلك من أي تليفون محمول، كما يمكن الإتصال لمواطني دولة المغرب الشقيقة من رقم 9229 ومن أي هاتف محمول.

وحول إجابة سؤال اليوم من مسابقة مهيب ورزان والذي كان في أي قارة تقع جزر المالديف، والإختيارات هي أسيا أم أوروبا أم أمريكا الجنوبية، والإجابة الصحيحة هي ، قارة آسيا.

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وتقوم قناة إم بي سي بالإعلان عن العديد من المسابقات على مدار أيام العام، ومن أهم المسابقات التي تعرض عل القناه، مسابقة الحلم والتي سيكون السحب القادم فيها على 500000 ألف دولار “نصف مليون $”، بالإضافة إلى 30 ألف دولار إضافية، ولمعرفة كيفية الإشتراك في المسابقة وطريقة الفوز من خلال هذا الرابط.