في أي قارة تقع جزر الماليدف ننشر إجابة سؤال مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc مصر

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عمر شويل - جدة ننشر إجابة سؤال في أي قارة تقع جزر المالديف؟ الذي طرحته الإعلامية رزان مغربي في برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc مصر للدخول في سحب على جائزة 100 ألف جنيه يوميًا حيث يتم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان من خلال إرسال الإجابة الصحيحة لسؤال في أي قارة تقع جزر المالديف؟ في رسالة قصيرة sms من مصر أو المغرب.

مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc مصر

وطرحت رزان مغربي سؤال الحلقة السادسة عشر من برنامج مع مهيب ورزان في رمضان على قناة mbc مصر منذ قليل خلال استضافة المطرب الشعبي حسن شاكوس، ما جعلنا نرصد الإجابة الصحيحة في إطار خدماتنا المتنوعة ومساعدة متابعينا في الإلمام بكافة المعلومات الثقافية المتنوعة.

وخصصت قناة mbc مصر جائزة يومية للفائز بالإجابة الصحيحة قدرها 100 ألف جنيه، بإجمالي 3 ملايين جنيه على مدار 30 حلقة خلال شهر رمضان الكريم وحددت طريقة الاشتراك عبر إرسال رسالة على أحد أرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان.

في أي قارة تقع جزر المالديف؟

ونرصد لكم إجابة سؤال الحلقة 16 من مسابقة مهيب ورزان على قناة إم بي سي مصر في أي قارة تقع جزر المالديف؟، حيث طرحت القناة 3 اختيارات للإجابة هي “1-قارة أسيا – 2- قارة أوروبا – 3- قارة أمريكا الجنوبية”.

وتقع جزر المالديف في قارة أسيا بالمحيط الهندي، في الجنوب الغربي من الهند وسريلانكا، وتتكون من 26 جزيرة من الجزر المرجانية.

أين تقع جمهورية جزر المالديف؟

وجمهورية جزر المالديف هي دولة مسلمة، يقطعها خط الاستواء في الجنوب، وتمتد جزرها شمالا من جزيرة ايهافنداهيبولو حتى مدينة أدو في الجنوب.

تبلغ مساحة جزر المالديف من 298 كيلو متر مربع تقريبًا ، واحتلتها إنجلترا لمدة 78 عامًا بوصفها محمية تابعة لها، قبل أن تستقل في عام 1965م، وكان يطلق عليها العرب محلديب أو ذيبة المَهَل وتم تحريف اسمها وأصبح ينطق مالديف.