نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية بخصومات تصل إلى 75% وسحب على سيارتين في المقال التالي

استمتع مع عروض ساكو المميزة على السلع المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية دخول سحب على سيارة من ماركة شيفورليه كاتيفا 2021 من أصل سيارتين حتى 15 مايو القادم برعاية بيسل، لا يشترط الأمر الذهاب إلى المعارض بل كل ما يتطلبه الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة وكتابة البيانات المطلوبة منك عقب الإجابة عن السؤال الظاهر أمامك على الشاشة، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على زر إرسال، وتوفر الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) التي تأسست عام 1984 العديد من العروض المتميزة لعملائها بخصومات هائلة تصل إلى 75% على بعض المنتجات، وفي السطور التالية نستعرض معكم بعض أهم تلك العروض. عروض ساكو السعودية على الإلكترونيات احصل على جوال أيفون 11 برو سعة 256 جيجا بايت باللون الذهبي ضمن عروض الشركة السعودية للعدد والأدوات مقابل 4299 ريال سعودي، كما أن خيار الاستلام من المعرض متوفر.

احصل على جوال أيفون 11 برو ماكس من إنتاج شركة أبل العالمية سعة 64 جيجا بايت باللون الأخضر الليلي مقابل 4139 ريال فقط.

متاح أيضاً جوال أيفون 12 سعة 128 جيجا بايت باللون الأخضر من إنتاج شركة أبل الأمريكية مقابل 3949 ريال بدلاً من 4049 ريال بتوفير قدره 100 ريال سعودي.

يمكنك الآن شراء هاتف أيفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت باللون الذهبي مقابل مبلغ قدره 5149 ريال بدلاً من 5199 ريال والحصول على توفير بقيمة 150 ريال.



متاح الآن صمن العروض وصلة أبل بسعر 39 ريال بدلاً من 49 ريال.

اشتري حافظة جوال ايفون 12 أو 12 برو مع ماجسيف شفاف مقابل 199 ريال فقط بدلاً من 249 ريال بتوفير قدره 50 ريال سعودي.

احصل على شاحن ماجسيف أيفون 12 بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال. عروض موقع saco على الأجهزة الكهربية اشتري غلاية سعة 1.5 لتر وقدرة 2200 واط بقوة 220 فولت معدن مصقول بسعر 149 ريال بدلاً من 197 ريال.

احصل على مكواة بسطح سهل الانزلاق لكوي الملابس بكل سهولة وفي أسرع وقت قدرة 1200 وات مقابل 89 ريال بدلاً من 90.50 ريال.

اشتري غلاية سعة 1.5 لتر لغلي الماء بسرعة لاستخدامها للمشروبات الساخنة وطهي الطعام قدر 2200 وات مع إناء زجاجي ماركة فيليبس الشهيرة بسعر 239 ريال بدلاً من 361.25 ريال.



خلاط سعة 2 لتر ماركة فيفا قدر 600 وات مع طاحونتين متوفر مقابل 259 ريال سعودي فقط بدلاً من 339.25 ريال.

احصل على خلاط سعة 2.5 لتر وقدرة 350 وات مع طاحونتين لصناعة أفضل العصائر والمشروبات بسعر 109 ريال بدلاً من 160.75 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية بخصومات تصل إلى 75% وسحب على سيارتين - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو السعودية بخصومات تصل إلى 75% وسحب على سيارتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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