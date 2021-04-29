نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم 2021 وموعد السحب الأكبر على جائزة 500.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمليات بحث كبيرة وواسعة بين الكثيرين من أجل الحصول ومعرفة رقم مسابقة الحلم 2021، تزامنًا مع اقتراب السحب على الجائزة الأكبر حتى الآن من بين مجموع الجوائز الأضخم منذ انطلاقها قبل 15 عامًا بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، حيث حددت إدارة برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية mbc المُقدم للمسابقة شهر رمضان الجاري موعدًا للسحب الجديد على جائزة الـ 500.000$ وإعلان اسم الفائز على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا، وهو ما زاد عمليات الطلب على الاشتراك عبر الطرق المختلفة، سواء اليدوية التليفونية أو الإلكترونية.

سحب نصف مليون دولار ومنزل الأحلام

يترقب آلاف المشتركين من جميع الدول خلال الأيام القليلة المقبلة موعد السحب الجديد من مسابقة الحلم 2021، والذي يحمل رقم 3، حيث سبقه سحبين خلال الشهرين الماضيين، الأول منهما كان على جائزة 125 ألف دولار أمريكي، وفاز به المواطن الأردني محمد اللوباني، بينما كان السحب الثاني على جائزة 250.000$، وربحه المواطن السوري محمد العبيد، في حين سحب الأسرة المرتقب سيكون على جائزة نصف مليون دولار، فضلاً عن منح منزل الأحلام لأحد المشتركين أثناء توقيت بث حلقة السحب على الهواء مباشرة.

رقم مسابقة الحلم 2021

ومع اقتراب موعد السحب الجديد، ازدادت عمليات البحث بشكل كبير من أجل معرفة رقم مسابقة الحلم 2021 من جميع الدول، أو لكل دولة على حدها، ففي البداية وتيسيرًا منها على المشتركين، لاسيما من الدول التي لم يُدرج لها رقم موبايل أو يصعب التواصل منها، تم توفير 3 أرقام جوال دولية موحدة للاتصال من جميع الدول بسعر دقيقة المحمول الدولية:

Thuraya 008821622775627 Thuraya 008821610109 Thuraya 008821622778021

أرقام الاشتراك من جميع الدول

بينما يمكن الاشتراك في المسابقة من جميع الدول من خلال الأرقام المدرجة في الصورة التالية، والتي تحمل كل دولة عربية على حدها بأرقام الشبكات الموجودة فيها، وكذلك سعر دقيقة الاتصال أو إرسال رسالة حلم وفق كل مشغل، ويمكنكم متابعتها الآن عبر الصورة الآتية:

كما يمكنكم الاشتراك في المسابقة من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية وتسجيل رقم الجوال الخاص بك ثم الضغط إرسال.