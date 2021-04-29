نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أي قارة تقع جزر المالديف اشهر الجزر السياحية فى العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في أي قارة تقع جزر المالديف المشهورة والمعروف عنها المناظر الطبيعية في صور جميلة وكأنها مستوحاة من عالم خيالي، قد يظن البعض أن مثل هذه الأماكن لا توجد في عالمنا هذا وأنها مأخوذة من أفلام الكارتون، لكن في الحقيقة هي بالفعل موجودة والبعض قد قام بالذهاب لها، والتقاط الكثير من الصور في هذا العالم الجميل، وبدأ البعض يتساءل في أي قارة تقع جزر المالديف.

وتعتبرجزر المالديف واحدة من اشهر الجزر السياحية فى العالم وهدف لجميع السياح وقد قام بزيارتها العديد من اشهر الفنانيين واللاعبين على مستوى العالم من بينهم محمد صلاح وايضا كريستيانو رونالدو.

في أي قارة تقع جزر المالديف

جزر المالديف هي بلد مسلمة توجد في قارة آسيا بالأخص في المحيط الهندي، وهي مكونة من 1200 جزيرة تبدأ من “ايهافندا هيوليو” وأطلق عليها العرب قديما باسم “ذيبة المهل – محلديب” ثم أصبحت على ما نعرفه الآن باسم المالديف.

مناخ جزر المالديف

يغلب جزر المالديف المناخ الاستوائي وذلك بسبب قربها من خط الاستواء، لذا يوجد بها موسمين فقط طوال العام، وهما موسم الجفاف وموسم الرطب، وفيما يلي سوف نشرح كلا الموسمين على حدا

موسم الجفاف: معروف برياحه الموسمية الشمالية الشرقية، والتي تأتي في شهري كانون ثاني وآذار.

موسم الرطب: وهو معروف بريال موسمية جنوبية غربية، وتهب خلال شهري أيار إلى تشرين الثاني، حتى قدوم الأمطار. لكن يغلب المالديف الجو المعتدل بسبب احاطتها بالبحار.

موقع جزر المالديف

كما ذكرنا أن المالديف تقع في قارة آسيا بالتحديد في الجزء الجنوبي منها، إلا أنها جزيرة مستقلة، مساحتها تصل إلى 298 كيلو متر مربع، ورغم ذلك إلا أنها ترتب على العالم من حيث المساحة رقم 214، كما أنها أصغر البلاد الموجودة في قارة آسيا، إلا أنها من أكثر الدول المنتشرة على العالم من حيث الموقع الجغرافي.