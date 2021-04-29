شوف تفاصيل عروض العثيم في المملكة العربية السعودية وتبدأ من 28 إبريل 16 رمضان 1442

تفاصيل عروض العثيم.. تقدم سلسة متاجر أولاد العثيم في المملكة العربية السعودية باستمرار العروض القوية والتخفيضات الهائلة على مدار العام للمستهلكين، وتتضاعف تلك العروض في شهر رمضان حتى يتمكن المواطنين من شراء كافة مستلزماتهم في الشهر بكل سهولة تحت شعار وداعاً للغلاء، ومنذ بداية شهر رمضان 1442 قدم أولاد العثيم عروض مختلفة، وبدأ عرض جديد للعثيم يبدأ من 28 إبريل الموافق 16 رمضان، وينتهي العرض يوم الجمعة الموافق 30 إبريل 18 رمضان.

تفاصيل عرض العثيم

في شهر رمضان شهر الخيرات حرصت سلسة متاجر العثيم على تقديم العروض القوية للمستهلكين والتي تشمل كافة المنتجات والسلع الغذائية وغيرها، والعرض الجديد سيكون قوي جداً ومختلف تماماً عن العروض السابقة، حيث سيشمل أجهزة الهواتف المحمولة والشاشات واللاب توب والتابلت وستكون بأسعار تنافسية بالإضافة إلى السلع الغذائية المختلفة، ويظل العرض قائم حتى يوم الجمعة 30 إبريل 2021 فقط على الأجهزة المحمولة والشاشات وباقي السلع ممتد العرض حتى 4 مايو.

عروض العثيم على الجوال والشاشات

أيفون 12 برو بسعر 4349 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 02 بسعر 435 ريال سعودي.

جوال تكنو كي إي 5 جي بسعر 410 ريال سعودي.

جوال لافا اتش بي 61 بسعر 249 ريال سعودي.

لاب توب اتش بي بسعر 1899 ريال سعودي.

شاشة أورال أي دي سمارات 58 بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة ميكروديجيت ال أي دي سمارت 55 بسعر 1299 ريال سعودي.

عروض العثيم على السلع الغذائية

علبة لبن نيدو مدعم وزن 2500 جرام بسعر 54.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس مزه بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

حليب نسلته مركز سائل 395 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

شوكولاتة ماكنتوش كوالتي ستريت 850 جرام بسعر 44.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على اللحوم