نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على المنتجات الطازجة 2021 خصومات خيالية وتخفيضات مبهرة في المقال التالي
نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال عروض بنده السعودية على المنتجات الطازجة 2021، حيث تقدم عروض بنده السعودية مجموعة متنوعة من التخفيضات والخصومات التي تتنوع بين الخصومات الأسبوعية والعروض المؤقتة التي تستمر لمدة ثلاث أو أربعة أيام كأقصى حد، وتلك العروض تكون على المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم.
وقد أطلق متجر بنده للبيع بالتجزئة كراسة العروض في منتصف الأسبوع والتي تتضمن على ست صفحات مستمر كل منتج منها لمدة أيام محددة، فتستمر العروض في الصفحة الأولى لمدة ثلاث أيام من الأحد حتى الثلاثاء على سلطة الجبنة الفيتا بأنواعها المتعددة، وعلى البصل اليمني والتفاح الإيطالي بأسعار تنافسية للغاية.
عروض بنده السعودية الطازجة
من الجدير بالذكر أن عروض بنده الطازجة بدأت من يوم الأحد الموافق 16 رمضان ومستمرة حتى اليوم الموافق 21 رمضان، وتضمنت الصفحة الثانية من كراسة عروض الطازج على السمك من فصيلة كنعد، واللحم المكعبات واللحم المفروم، حتى ترضي جميع الأفراد بالتنوع بين المنتجات، مع العلم أن العروض مستمرة حتى يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية، تضمنت أيضاً العروض على صدور الدجاج المجمدة من رويال والمتبلة بتتبيلة تندر، والشيبسي اللايز المميز بعرض كبير على الكرتونة الكاملة بنكهات متعددة لمختلف الأذواق.
كتالوج عروض بنده الجديد
أبرز عروض بنده الطازجة
- سلطة جبنة فيتا البركة بسعر 28.95 ريال للكيلو.
- بصل أحمر مني بسعر 1.5 ريال للكيلو.
- تفاح أحمر إيطالي بسعر 4.95 ريال للكيلو.
- سمك كنعد بسعر 49.95 ريال للكيلو.
- مكعبات لحم بقري كولومبي بسعر 22.75 ريال للكيلو.
- لحم مفروم بقري كولومبي بسعر 19.75 ريال للكيلو.
- صدور دجاج تندر رويال وزن كيلو بسعر 16.5 ريال.
- بطاطس شيبس لايز 12 كيس أو 14 كيس وزن 25 جرام بسعر 7.95 ريال.
- جبنة كيري مربعات ثلاث عبوات وزن 432 جرام بسعر 32.5 ريال (عبوة خاصة).
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